Va chạm tàu hỏa, một nhân viên đường sắt tử vong

Tàu khách SE2 chạy trên tuyến Bắc - Nam, khi qua địa bàn xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, đã va chạm với một nhân viên tuần tra đường sắt đang làm nhiệm vụ, khiến người này tử vong.

Sáng 7/2, lãnh đạo UBND xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một nhân viên tuần tra đường sắt tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 0h40 sáng cùng ngày, tại lý trình Km1581+800 (thôn Tân Quang, xã Tân Lập), tàu SE2 lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã va chạm với người đang tuần tra trên tuyến.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.P. (sinh năm 1991, trú tại thôn Tân Quang, xã Tân Lập), nhân viên tuần tra thuộc Cung đường Sông Phan, Công ty Đường sắt Sài Gòn. Cú va chạm mạnh khiến anh P. tử vong tại hiện trường. Thời điểm trên, tàu SE2 do anh Lê Hồng Th. (sinh năm 1993, trú ở xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Lập phối hợp Trạm CSGT Hàm Tân (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương cũng phối hợp ngành đường sắt hỗ trợ gia đình nạn nhân, đảm bảo an toàn chạy tàu trên tuyến.