USD tăng giá

Đồng USD đã tăng lên sát mức đỉnh của 1 năm rưỡi so với euro và thiết lập mức cao nhất trong 7 tháng so với đôla Australia vào phiên giao dịch thứ Hai.

Đồng USD vẫn đang tăng giá trên thị trường quốc tế. Ảnh: Reuters/Dado Ruvic.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, đồng USD đã có cú bật tăng mạnh nhất trong gần 6 tháng qua nhờ tín hiệu tích cực từ số liệu việc làm tại Mỹ, làm tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất mới.

Các tín hiệu tích cực

Chỉ số USD Index, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (bao gồm cả euro), tiếp tục giữ vững mốc 102,2 điểm vào sáng thứ Hai.

Trước đó, đồng USD đã tăng khoảng 0,7% vào phiên giao dịch cuối tuần trước, sau khi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ phát đi tín hiệu khả quan với tốc độ tăng trưởng việc làm tăng tốc và tỷ lệ thất nghiệp hạ nhiệt.

Dựa trên dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư hiện dự đoán xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong cuộc họp ngày 9/12 đã tăng lên mức 79%, tăng đáng kể so với mức 71% của một tuần trước đó.

Tuy nhiên, các dự báo trước đó về lộ trình tăng lãi suất vào tháng tới bắt đầu giảm khi thị trường chứng khoán công nghệ toàn cầu hứng chịu những đợt lao dốc mạnh.

Giới đầu tư hiện lo ngại về triển vọng lợi nhuận, chiến lược đầu tư và quy định mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hồi đầu tháng 11.

Dù đánh giá chiến thắng của đảng Dân chủ đang đặt ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) trước những thử thách lớn, từ rủi ro siết chặt quy định pháp lý cho đến nguy cơ chững lại của chu kỳ đầu tư vốn, các chiến lược gia của Barclays vẫn đưa ra góc nhìn lạc quan về giá USD.

Trong một báo cáo mới, các chuyên gia cho rằng thực tế kinh tế vẫn tiếp tục mang đến những bất ngờ tích cực, với đà tăng trưởng mạnh mẽ được thể hiện trên mọi chỉ số. Sự kết hợp này hiện vẫn chưa thể làm suy giảm sức hút của đồng USD.

Lập trường tăng lãi suất tiếp tục được các quan chức Fed ủng hộ trong các phát biểu vào cuối tuần trước.

Trong đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams cho biết kinh tế Mỹ vẫn giữ được khả năng phục hồi trước các cú sốc liên tiếp, nhưng lạm phát đang ở mức quá cao và việc đưa chỉ số này quay về mục tiêu 2% là một yêu cầu cấp bách.

Chủ tịch Fed bang St. Louis, ông Alberto Musalem, cũng cho rằng lạm phát vẫn là mối quan ngại hàng đầu trong các buổi làm việc của ông với cộng đồng doanh nghiệp vùng Trung Tây.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed bang San Francisco, bà Mary Daly, cho biết Fed có thể vẫn phải tiếp tục nâng lãi suất, ngay cả khi thị trường chứng khoán công nghệ đang đối mặt với những nhịp giảm sâu.

Các diễn biến trái chiều từ thị trường quốc tế

Trên thị trường thế giới, đồng bảng Anh đã tăng nhẹ 0,1% lên mức 1,336 USD /GBP. Trái ngược với diễn biến này, đồng đôla Canada (CAD) ghi nhận mức giảm 0,1% so với đồng bạc xanh, đẩy tỷ giá xuống 1,4119 CAD/USD.

Động thái điều chỉnh diễn ra sau khi đồng USD tăng tới 1,1% so với đồng Loonie của Canada vào cuối tuần trước, do số liệu việc làm nước này bất ngờ sụt giảm mạnh.

Bên cạnh đó, đồng euro cũng tăng nhẹ 0,1% lên mức 1,11485 USD /EUR, sau khi giảm 0,7% cuối tuần trước.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn mức đáy của một tuần trước đó tại 1,1105 USD /EUR, mức yếu nhất kể từ tháng 5/2025.

Đồng đôla Australia (AUD) cũng tăng 0,3% so với USD, đạt mức 0,6875 AUD/USD, sau khi sụt giảm hơn 1% vào ngày thứ Sáu tuần trước, mức thấp nhất kể từ ngày 31/3.

Tại Nhật Bản, đồng USD đã giảm 0,2% xuống còn 158,185 yen/USD, sau cú tăng 0,6% vào cuối tuần trước.

Động thái này diễn ra cùng ngày với tuyên bố được đưa ra của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương dự kiến lạm phát cơ bản sẽ duy trì ở mức mục tiêu 2%, đồng thời lưu ý về "một số rủi ro” làm lạm phát tăng cao.

Sau khi đạt mức thấp nhất trong 7 tháng vào cuối tuần qua, đồng đôla New Zealand đã nhanh chóng phục hồi, tăng 0,4% trong phiên đầu tuần này.