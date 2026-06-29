USC Rossier giới thiệu 2 chương trình tiến sĩ mới cho lãnh đạo châu Á

Trường Giáo dục Rossier thuộc Đại học Nam California (USC Rossier) thông báo kỳ tuyển sinh mùa thu 2026, hướng đến các nhà lãnh đạo và chuyên gia giáo dục tại châu Á.

Trường Giáo dục Rossier thuộc Đại học Nam California (USC Rossier) - một trong những trường sau đại học hàng đầu thế giới trong ngành giáo dục và đã đào tạo nhiều lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực giáo dục, chính trị, quản lý tổ chức - thông báo tuyển sinh hai chương trình tiến sĩ mới dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao tại châu Á gồm: The Doctor of Education in Organisational Change and Leadership (tạm dịch: Tiến sĩ Giáo dục về Chuyển đổi và Lãnh đạo Tổ chức - OCL) cùng The Doctor of Education in Educational Leadership (tạm dịch: Tiến sĩ Giáo dục về Lãnh đạo trong Giáo dục - EDL).

Hai chương trình tiến sĩ mới này đánh dấu bước mở rộng của USC Rossier trên phạm vi toàn cầu, đồng thời đánh giá Đông Nam Á không chỉ là một thị trường tuyển sinh mới, mà còn là khu vực có tiềm năng đóng góp vào tư duy lãnh đạo toàn cầu trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng quan chương trình học

Khóa học quốc tế của chương trình tiến sĩ OCL và EDL được xây dựng dựa trên triết lý giáo dục của USC Rossier, rằng thách thức các tổ chức đang đối mặt hiện nay từ giáo dục, kinh doanh, chính trị đến nhiều lĩnh vực khác đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo cần có nền tảng lý thuyết khoa học, góc nhìn đa ngành và năng lực dẫn dắt sự thay đổi.

Khóa học quốc tế của chương trình OCL hướng đến các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị, tổ chức phi lợi nhuận và giáo dục đang hoặc sẽ dẫn dắt những thay đổi tổ chức ở quy mô lớn. Trong khi đó, khóa học quốc tế của chương trình EDL được thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo trong mảng giáo dục như hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường và trưởng bộ môn đang sẵn sàng đảm nhiệm vai trò cao hơn ở cấp quản trị. Cả hai chương trình đều được triển khai hoàn toàn trực tuyến, theo mô hình học tập theo nhóm (cohort-based) với lộ trình được thiết kế linh hoạt, phù hợp lịch trình bận rộn của các chuyên gia cấp cao.

Hai chương trình tiến sĩ mới đánh dấu bước mở rộng của USC Rossier trên phạm vi toàn cầu.

Ông Mark Robison, Phó hiệu trưởng Trường Giáo dục USC Rossier, chia sẻ: “USC là một trong những đơn vị hàng đầu thế giới trong đào tạo tiến sĩ theo định hướng chuyên môn. Các chương trình tiến sĩ giáo dục này hứa hẹn mang đến trải nghiệm học tập và nghiên cứu chuẩn quốc tế cùng mạng lưới chuyên nghiệp cho người học”.

“Trong đó, chương trình OCL sẽ trang bị cho các nhà lãnh đạo năng lực dẫn dắt thay đổi, từ việc xác định mục tiêu đến truyền cảm hứng và thúc đẩy đội ngũ cùng hiện thực hóa mục tiêu đó. Chương trình dành cho các chuyên gia trong các lĩnh vực như kinh doanh, chính trị, y tế, pháp luật, quân sự và giáo dục. Bên cạnh đó, chương trình EDL sẽ tập trung vào việc quản trị quy trình vận hành và quản lý tài chính của các cơ sở giáo dục. Với mạng lưới trường quốc tế hiện diện trên toàn cầu, USC Rossier rất vinh dự được đồng hành và đáp ứng nhu cầu học thuật của các nhà lãnh đạo, chuyên gia trong các lĩnh vực này”, ông nói thêm.

Điểm nổi bật của chương trình

Với khóa học quốc tế của chương trình Tiến sĩ Giáo dục về Chuyển đổi và Lãnh đạo Tổ chức (OCL), các học phần sẽ diễn ra trực tuyến vào 7h30-12h thứ 7 (giờ Singapore), phù hợp lịch trình của người học tại châu Á. Bên cạnh các học phần trực tuyến, học viên sẽ tham gia 4 buổi học trực tiếp tại Singapore vào học kỳ I và học kỳ V. Đây là cơ hội để củng cố kiến thức khi học trực tuyến và kết nối học viên tại Singapore.

Các học phần diễn ra trực tuyến, phù hợp lịch trình của người châu Á.

Khi tham gia khóa học, người học còn được nghiên cứu và làm việc cùng các học viên đa ngành như kinh doanh, chính trị, y tế, pháp luật, quân sự, giáo dục. Từ đó, người học có thể trực tiếp xây dựng mạng lưới quan hệ liên ngành, vượt ra khỏi giới hạn của lớp học.

Với khóa học quốc tế của chương trình Tiến sĩ Giáo dục về Lãnh đạo trong Giáo dục (EDL), các học phần sẽ diễn ra trực tuyến vào 7h30-12h thứ 7 (giờ Singapore), phù hợp thời gian biểu của các nhà lãnh đạo ngành giáo dục. Thông qua nền tảng về công bằng xã hội, chương trình tập trung vào cách thức quản trị, quản lý tài chính và vận hành các cơ sở giáo dục, giúp người học tìm hiểu, học hỏi sâu hơn về chuyên môn quản lý hệ thống giáo dục, tạo nên điểm khác biệt so với những chương trình khác.

USC Rossier thông báo kỳ tuyển sinh mùa thu 2026.

Etta Wong, học viên đang theo học chương trình OCL tại USC Rossier, đánh giá đây là sự kết hợp giữa chất lượng học thuật quốc tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Chị cho biết: “Trở thành thành viên của cộng đồng USC, tôi có cơ hội học tập tại một môi trường giáo dục hàng đầu thế giới và có khả năng học hỏi các mô hình quản trị tiên tiến để lãnh đạo những chương trình giáo dục toàn cầu”.

“Khác biệt lớn nhất của USC là tôi có thể áp dụng trực tiếp kiến thức học thuật vào công việc thực tế, mang đến nền tảng kiến thức để kiến tạo những thay đổi có tính đột phá và sức ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lẫn cộng đồng. Tôi rất hào hứng được kết nối mạng lưới chuyên gia đa lĩnh vực và biến tri thức thành giá trị thực tiễn, bền vững trong công việc của mình”, chị cho biết thêm.