Truyền thống học thuật gần 200 năm Anh quốc sắp ‘cập bến’ Việt Nam

Vào tháng 8/2027, gần 200 năm của King’s College School Wimbledon (King’s) sẽ mở cửa tại TP.HCM.

Gần 200 năm trước, King’s College School Wimbledon được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia dưới thời Vua George IV tại London (Anh). Từ phân hiệu trực thuộc Đại học King’s College London năm 1829, ngôi trường này trở thành biểu tượng của nền giáo dục Anh quốc.

Di sản giáo dục ấy tiếp cận loạt quốc gia đề cao giáo dục như Thái Lan, Trung Quốc. Sắp tới, mạng lưới của King’s gọi tên Việt Nam.

Bước ngoặt mới cho giáo dục quốc tế tại Việt Nam

Trong họp báo tại TP.HCM, đại diện nhà trường cho biết trường tại Việt Nam mang tên King’s College Wimbledon TP.HCM sẽ được vận hành dưới sự giám sát từ King’s Wimbledon nhằm bảo đảm tính nhất quán trong mọi yếu tố, từ chương trình học, phương pháp sư phạm đến tiêu chuẩn học thuật và văn hóa trường học.

Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School Wimbledon, đồng thời là Hiệu trưởng danh dự của trường King’s College Wimbledon TP.HCM, nhấn mạnh mục tiêu của nhà trường là kiến tạo “phiên bản King’s đích thực” tại Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn mang đến TP.HCM mô hình giáo dục đặc biệt, được xây dựng trên cùng tiêu chuẩn xuất sắc và giá trị đã làm nên danh tiếng của King’s trong gần 200 năm”, Tiến sĩ Cotton chia sẻ.

Theo hiệu trưởng, đội ngũ tại Wimbledon sẽ tham gia sâu vào công tác quản trị, tuyển dụng giáo viên, đào tạo nhân sự và kiểm định chất lượng học thuật nhằm bảo đảm mọi tiêu chuẩn tại TP.HCM tương đồng trường gốc tại Anh.

Tái định nghĩa chuẩn mực giáo dục tinh hoa

Vị thế của King’s College School Wimbledon đến từ triết lý giáo dục được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo Tiến sĩ Anne Cotton, nhà trường tập trung phát triển “con người toàn diện” thông qua 3 giá trị cốt lõi là trí tuệ - tinh thần - nhân cách.

Trong đó, “trí tuệ” đại diện chiều sâu học thuật, khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và đổi mới; “tinh thần” nhấn mạnh giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng và sự tử tế; “nhân cách” là bản lĩnh, sự tự tin và khả năng khám phá bản thân.

Triết lý này được phản ánh qua kết quả đầu ra của nhà trường. Trung bình 25% học sinh của King’s trúng tuyển vào trường đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge, MIT hay trường thuộc Ivy League. Năm học gần nhất, hơn 97% học sinh nhận được thư mời từ đại học thuộc Russell Group.

King’s College Wimbledon TP.HCM dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2027. Ảnh phối cảnh.

Khi đưa King’s đến TP.HCM, mô hình giáo dục này được tái hiện theo hướng đồng bộ với cơ sở tại Wimbledon. Đội ngũ giáo viên tại Việt Nam sẽ được tuyển chọn và đào tạo theo cùng quy trình nghiêm ngặt như tại London. Các giáo viên quốc tế cần đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, phải được đội ngũ Wimbledon phê duyệt trước khi giảng dạy tại TP.HCM.

Khi theo học tại King’s College Wimbledon TP.HCM, học sinh Việt Nam có cơ hội trở thành một phần của cộng đồng King’s toàn cầu với hơn 20.000 học sinh, cựu học sinh, phụ huynh và giáo viên trên khắp thế giới. Các dự án học thuật xuyên quốc gia, chương trình trao đổi học sinh và mạng lưới kết nối quốc tế được xem là một phần quan trọng trong trải nghiệm giáo dục tại đây.

“Giáo dục quốc tế là xây dựng những cây cầu kết nối giữa các nền văn hóa, giúp học sinh phát triển tư duy toàn cầu và khả năng thích nghi trong thế giới hiện đại”, Tiến sĩ Anne Cotton nhấn mạnh.

Tầm nhìn cho tương lai giáo dục tại Việt Nam

Trong bối cảnh công nghệ và AI phát triển, nhiều mô hình giáo dục mới xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của tương lai. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Anne Cotton, giá trị cốt lõi của giáo dục Anh quốc như tư duy độc lập, khả năng phản biện, sáng tạo và nhân văn vẫn giữ nguyên giá trị, thậm chí trở nên quan trọng hơn.

Bằng cách kết hợp gần 200 năm truyền thống giáo dục Anh quốc với tư duy đổi mới và môi trường học tập hiện đại, nhà trường kỳ vọng trang bị cho học sinh kiến thức học thuật, năng lực lãnh đạo, khả năng thích ứng, tư duy toàn cầu và giá trị cá nhân cần thiết cho tương lai.

Ở góc độ rộng hơn, sự hiện diện của King’s là bước tiến trong quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Ông Will Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, cho biết Việt Nam là một trong 5 quốc gia ưu tiên trong chiến lược giáo dục quốc tế của Anh. Mỗi năm, khoảng 14.000 học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại Anh, đồng thời Việt Nam cũng là quốc gia sở hữu số lượng chương trình hợp tác giáo dục xuyên quốc gia với Anh lớn hàng đầu khu vực.

Ông Will Lawrenson, Phó Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM.

Theo ông Lawrenson, điều này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của phụ huynh Việt Nam đối với chất lượng giáo dục Anh quốc. Ông cũng nhấn mạnh lựa chọn giáo dục ngày nay không còn là quyết định cho riêng giai đoạn phổ thông hay đại học, mà là quyết định mang tính chiến lược cho tương lai dài hạn của học sinh. “Lộ trình giáo dục tốt giúp học sinh thành công ở tuổi 18, đồng thời định hình khả năng thích nghi, lãnh đạo và phát triển ở tuổi 25, 30 và xa hơn nữa”, ông Lawrenson nhận định.