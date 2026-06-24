PVcomBank hợp tác ĐHQG Hà Nội mở rộng hệ sinh thái tài chính giáo dục

PVcomBank và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết hợp tác toàn diện, tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hệ sinh thái tài chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 23/6, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời nâng cao hiệu quả chuyển đổi số đối với lĩnh vực tài chính giáo dục.

ĐHQGHN là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực với lịch sử hơn 120 năm phát triển và hơn 30 năm hoạt động theo mô hình đại học quốc gia.

Hiện, ĐHQGHN triển khai 190 chương trình đào tạo đại học, 198 chương trình thạc sĩ và 118 chương trình tiến sĩ thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội, kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ… với đội ngũ hơn 5.000 cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, trong đó có gần 500 giáo sư, phó giáo sư và hơn 1.600 tiến sĩ.

PVcomBank hợp tác với ĐHQGHN mở rộng hệ sinh thái tài chính giáo dục.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, PVcomBank cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ ĐHQGHN ở các hạng mục trọng tâm, bao gồm: Chuyển đổi số và xây dựng đại học thông minh, ứng dụng trong quản trị đào tạo, nhân sự, hành chính điện tử, hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu tài chính; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua các khóa học, hội thảo, tọa đàm chuyên môn; hỗ trợ sinh viên với các chương trình thực tập, tuyển dụng, hướng nghiệp và học bổng; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và công cụ học tập; cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng hiện đại dành riêng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN như tài khoản thanh toán, dịch vụ trả lương, thu hộ học phí, tiền gửi tiết kiệm, chuyển tiền quốc tế…

Song song với các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nâng cao chất lượng quản trị và đào tạo, PVcomBank và ĐHQGHN cũng ưu tiên hỗ trợ nhau trong công tác truyền thông, thương hiệu, quảng bá các sản phẩm/dịch vụ của hai bên, đồng thời phối hợp mở rộng cơ hội kinh doanh thông qua kênh phát triển đối tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank nhấn mạnh với PVcomBank, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là cam kết xuất phát từ nhận thức sâu sắc về việc đầu tư vào tri thức, con người để tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững.

"Chúng tôi tin tưởng rằng sự kết hợp giữa năng lực tài chính, nền tảng công nghệ số của PVcomBank cùng với uy tín học thuật và nguồn lực nghiên cứu của ĐHQGHN sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng, mang lại lợi ích thiết thực cho giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ của cả hai bên", ông Nguyễn Đình Lâm bày tỏ.

Về phía ĐHQGHN, PGS.TS Bùi Thế Duy - Giám đốc ĐHQGHN cũng khẳng định: "Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác với PVcomBank đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác của nhà trường với các đối tác uy tín trong lĩnh vực tài chính. Chúng tôi kỳ vọng việc hợp tác này sẽ tăng cường hiệu quả quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng đào tạo và kết nối doanh nghiệp, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm thực tiễn và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên trong thời đại chuyển đổi số".

Song song với hoạt động kinh doanh ngân hàng truyền thống, PVcomBank không ngừng đẩy mạnh hợp tác cùng nhiều trường đại học, học viện trên cả nước, từng bước xây dựng mạng lưới liên kết bền chặt giữa nhà trường, doanh nghiệp và ngân hàng.

Các chương trình hợp tác không chỉ cung cấp những giải pháp tài chính toàn diện, thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn của đội ngũ giảng viên, sinh viên, mà còn khẳng định vai trò của PVcomBank trong sứ mệnh đồng hành cùng hệ thống giáo dục Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.