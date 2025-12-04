Chủ thẻ tín dụng PVcomBank mua iPhone 17 được giảm 1,5 triệu đồng

Từ nay đến hết 31/12, PVcomBank triển khai chương trình giảm giá 1,5 triệu đồng cho chủ thẻ tín dụng khi mua iPhone 17 bằng hình thức trả góp tại hệ thống cửa hàng Di Động Việt.

Trong bối cảnh xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, thẻ tín dụng cũng trở thành bạn đồng hành quen thuộc đối với các khách hàng tiêu dùng hiện đại. Ngoài sự tiện lợi và an toàn, thẻ tín dụng còn giúp người dùng quản lý chi tiêu một cách thông minh, đồng thời tận hưởng nhiều ưu đãi từ các ngân hàng khi mua sắm, giao dịch trong đa dạng các lĩnh vực như du lịch, ẩm thực, công nghệ, thời trang…

Giảm ngay 1,5 triệu đồng khi mua trả góp iPhone 17 bằng thẻ tín dụng PvcomBank.

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao và “cơn sốt” iPhone 17 lan tỏa mạnh mẽ, PVcomBank triển khai chương trình ưu đãi “Đón siêu phẩm trước - Thanh toán để sau” từ nay đến hết ngày 31/12. Theo đó, chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard sẽ được giảm ngay 1,5 triệu đồng khi mua các dòng iPhone 17 dưới hình thức trả góp bằng thẻ tín dụng tại các cửa hàng thuộc hệ thống Di Động Việt trên toàn quốc.

Đặc biệt, với chính sách trả góp lãi suất 0%, PVcomBank cũng tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng sở hữu chiếc điện thoại mới thời thượng mà không cần phải lo lắng về áp lực tài chính. Điều này còn góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao nhận thức quản lý tài chính và cách chi tiêu thông minh trong thời đại số hóa.

Bên cạnh chương trình ưu đãi khi mua iPhone 17, chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard chi tiêu trên nền tảng thương mại điện tử Shopee còn được giảm 80.000 đồng cho đơn hàng từ 500.000 đồng vào mỗi thứ ba hàng tuần, áp dụng đến hết ngày 31/12; giảm 200.000 đồng cho đơn hàng từ 1,5 triệu đồng vào ngày 12/12. Đồng thời, khách hàng cũng được giảm 15.000 đồng cho chuyến đi GrabBike từ 35.000 đồng; giảm 25.000 đồng cho chuyến đi GrabCar từ 70.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ PVcomBank Mastercard trên ứng dụng Grab từ nay đến hết ngày 22/1/2026.

Song song đó, PVcomBank cũng áp dụng nhiều ưu đãi đặc quyền dành cho chủ thẻ tín dụng Mastercard như: Tích điểm PVOne cho mọi giao dịch để đổi hơn 2.000 quà tặng đa dạng; trả góp với lãi suất 0% với kỳ hạn linh hoạt tới 12 tháng khi mua sắm tại các thương hiệu lớn trên toàn quốc; các chương trình ưu đãi độc quyền trong hệ sinh thái Thế giới WOW…

Việc mở rộng hợp tác triển khai một số chương trình ưu đãi giữa PVcomBank cùng nhiều đơn vị đối tác không chỉ góp phần gia tăng, tối ưu lợi ích cho khách hàng, mà còn nâng tầm trải nghiệm người dùng bằng những giải pháp tài chính toàn diện. Với hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ngày càng đa dạng, đa tiện ích, PVcomBank đang từng bước kiến tạo nên phong cách sống hiện đại và cá tính cho các khách hàng.