PVcomBank lan tỏa thông điệp sống tích cực đến cộng đồng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẵn sàng đồng hành cùng người dân nhằm lan tỏa nhiều thông điệp tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng và xã hội.

Với định hướng theo đuổi sứ mệnh “chung tay đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng”, PVcomBank thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng nhiều chiến dịch trên quy mô toàn quốc. Trong năm 2025, ngân hàng vinh dự và tự hào khi trở thành đơn vị đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm mùa 1, góp phần tôn vinh, lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng, đưa hình ảnh của các chiến sĩ công an nhân dân đến gần với khán giả đại chúng.

Không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế thông thường, Chiến sĩ quả cảm còn là nhịp cầu tri ân những con người đang thầm lặng cống hiến, hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Chương trình đã mang đến nhiều thước phim đầy cảm xúc, từ những giây phút đối mặt hiểm nguy, sự hy sinh lặng lẽ của các chiến sĩ đến tình đồng đội thiêng liêng và tấm lòng nhân ái giữa người với người.

PVcomBank đồng hành cùng Chiến sĩ quả cảm mùa 1.

Xuyên suốt những thước phim đa dạng cả về góc quay lẫn hình ảnh, mỗi câu chuyện thực tế trên truyền hình không chỉ chạm tới trái tim của nhiều khán giả, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, sẵn sàng cống hiến và nâng cao trách nhiệm phụng sự cộng đồng. Đặc biệt, chương trình hoàn toàn không sử dụng kịch bản định sẵn, nên mọi hoạt động, phản ứng của các nghệ sĩ tham gia đều diễn ra tự nhiên, chân thực một cách tối đa.

Trong vai trò đơn vị đồng hành, PVcomBank không chỉ hỗ trợ về tài chính, mà còn muốn thể hiện sự tri ân chân thành đến các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung, đồng thời lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, khẳng định tinh thần nhân văn sâu sắc và bền vững đối với cộng đồng. Là một tổ chức tài chính kết nối sâu sắc với cộng đồng và xã hội, PVcomBank xác định việc tham gia đồng hành các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tri ân những người có công với đất nước là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết.

Cũng trong năm 2025, bên cạnh một số hoạt động an sinh xã hội thiết thực được triển khai nhằm hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào chịu ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai, ngân hàng tiếp tục duy trì thành công của dự án quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin”, mang đến những cơ hội học tập, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Ngoài ra, PVcomBank cũng tham gia đồng hành cùng các cuộc thi như “Sáng tạo Robot Việt Nam 2025”, chiến dịch an toàn trực tuyến “Không một mình”, sự kiện âm nhạc đón bình minh “5AM Eye-Conic”…

PVcomBank đồng hành cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực cũng như hoạt động đồng hành cùng các chương trình, chiến dịch cộng đồng, PVcomBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của một đơn vị tài chính luôn gắn kết mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Không chỉ nỗ lực để trở thành Ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện tới khách hàng, PVcomBank còn mong muốn hướng đến mục tiêu đồng hành cùng xã hội, sẵn sàng lan tỏa những giá trị sống tích cực trong cộng đồng.