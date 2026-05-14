Thành tích học thuật của trường phổ thông top 5 thế giới vừa đến VN

King’s College School Wimbledon - trường phổ thông top 5 toàn cầu - chính thức có mặt tại TP.HCM và mang hệ thống giáo dục Anh quốc gần 200 năm tuổi đến Việt Nam.

Dự kiến khai giảng niên khóa đầu tiên vào tháng 8/2027, King’s College Wimbledon TP.HCM sẽ cung cấp lộ trình giáo dục Anh quốc toàn diện cho học sinh 2-18 tuổi (tương đương bậc mầm non đến trung học).

Top trường dẫn đầu về học thuật trên thế giới

Theo bảng xếp hạng “HSBC Hurun Education Global High Schools 2025”, King’s nằm trong top 5 trường phổ thông tốt nhất thế giới. Trong khi đó, “The Sunday Times Parent Power 2026” tiếp tục xếp trường vào nhóm trường tư thục hàng đầu tại Vương quốc Anh.

Trường King’s College School Wimbledon tại Anh.

Bên cạnh thứ hạng quốc tế, thành tích học thuật của King’s cũng thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu tại Anh quốc. Hơn 98% kết quả GCSE và IGCSE đạt mức A*/A (tương đương 9-7), trong khi hơn 96% kết quả A Level đạt A*/A/B, với hơn một nửa đạt mức A* hoặc tương đương thang điểm 7 của chương trình Tú tài Quốc tế (IB).

Ở chương trình Tú tài Quốc tế (IB), học sinh của trường tiếp tục ghi dấu ấn với điểm trung bình 41,6/45, thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, hơn 61% bài thi nâng cao đạt điểm tuyệt đối 7, tương đương mức A* theo hệ A level của Anh. Thành tích này tiếp nối dấu mốc khi King’s được “Sunday Times Parent Power Guide 2025” vinh danh là “Trường Tú tài Quốc tế độc lập của năm”.

Mỗi năm, khoảng 99% học sinh của trường trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới, trong đó khoảng 25% giành được suất vào Đại học Oxford, Cambridge và các trường thuộc nhóm Ivy League tại Mỹ.

Tiến sĩ Anne Cotton là Hiệu trưởng King’s College School, Wimbledon kiêm Hiệu trưởng Danh dự của King’s College Wimbledon TP.HCM.

Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School, Wimbledon kiêm Hiệu trưởng Danh dự của King’s College Wimbledon TP.HCM, cho biết: “King’s tự hào là trường tư thục số một tại Anh. Học sinh của chúng tôi đạt được kết quả vào đại học xuất sắc. Năm nay, hơn 60 học sinh nhận được lời mời từ Oxford và Cambridge - 2 trường đại học uy tín nhất của Anh. Các em cũng nhận được lời mời từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các trường đại học Ivy League ở Bắc Mỹ, MIT cũng như châu Âu và châu Á”.

Mô hình giáo dục nguyên bản, chuẩn Anh quốc từ King’s

Ông Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng Sáng lập của King’s College Wimbledon TP.HCM, cho biết trường mới được định hướng trở thành sự kết hợp giữa bề dày lịch sử của King’s College School Wimbledon và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, nhằm mang đến môi trường học tập toàn diện cho học sinh tại Việt Nam.

Đội ngũ King’s sẽ tham gia xuyên suốt vào quá trình phát triển học thuật tại Việt Nam, từ thiết kế chương trình học, tuyển dụng, đào tạo giáo viên đến công tác chăm sóc học sinh, triển khai các chương trình học thuật và phát triển cá nhân. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng đào tạo, cũng như duy trì tinh thần giáo dục nguyên bản của King’s tại các cơ sở trong hệ thống toàn cầu.

King’s College Wimbledon TP.HCM tọa lạc tại The Global City, được thiết kế bởi Broadway Malyan - đơn vị thiết kế quốc tế đứng sau nhiều dự án quy mô toàn cầu.

School Gallery mang đến góc nhìn trực quan về tinh thần giáo dục, phương pháp đào tạo và môi trường học tập King’s College Wimbledon sẽ triển khai tại TP.HCM.

Hệ thống cơ sở vật chất gồm sân bóng đá 7 người, nhà thi đấu đa năng, hồ bơi trong nhà tiêu chuẩn 25 m, hồ bơi dành riêng cho khối mầm non, hệ thống phòng thí nghiệm khoa học cùng nhà hát quy mô 500 chỗ ngồi. Ngoài ra còn có các không gian học tập ngoài trời và khu vực dành cho hoạt động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật.

Hiện phụ huynh và học sinh Việt Nam có thể tìm hiểu về trường thông qua không gian trải nghiệm School Gallery. Đây là không gian đầu tiên tái hiện tinh thần và tiêu chuẩn giáo dục của King’s tại Việt Nam, đồng thời mang đến cơ hội trực tiếp khám phá cơ sở vật chất, gặp gỡ đội ngũ chuyên gia học thuật, tìm hiểu về phương pháp giảng dạy cũng như môi trường học tập tương lai của nhà trường.