Ứng viên thủ tướng trẻ tuổi nổi lên giữa khủng hoảng chính trị Nepal

Balendra Shah, Thị trưởng Kathmandu 35 tuổi và từng là một rapper, đang nổi lên như gương mặt trẻ được giới trẻ Nepal kỳ vọng.

Khách sạn Hilton bị thiêu trụi trong biểu tình ở Nepal Một đoạn video quay bằng flycam cho thấy một mặt của tòa nhà khách sạn nhiều tầng Hilton tại Nepal bị cháy đen hoàn toàn, khói bốc nghi ngút sau vụ biểu tình tại đây.

Hãng tin Reuters ngày 10/9 đưa tin, ông Balendra Shah đang nổi lên như lựa chọn hàng đầu của giới trẻ Nepal trong giai đoạn quốc gia rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi Thủ tướng K.P. Sharma Oli từ chức.

Khác biệt với hình ảnh các chính trị gia kỳ cựu thường chiếm lĩnh chính trường, ông Shah, thường được gọi thân mật là Balen, gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, xuất hiện với áo vest đen, kính râm và hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội Instagram, nơi có hơn 800.000 người theo dõi.

Sự chú ý dành cho ông Shah tăng vọt sau làn sóng biểu tình do nhóm “Gen Z Nepal” dẫn đầu khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Hơn một nửa dân số 30 triệu của Nepal dưới 30 tuổi và giới trẻ Nepal bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho ông Balendra Shah, coi ông là biểu tượng của sự đổi mới. Trên mạng xã hội X, nhiều người đã kêu gọi ông Shah tranh cử cho vị trí thủ tướng mới của Nepal.

Một dự thảo chính sách do phong trào Gen Z công bố đã đề xuất ông Shah làm đại diện của phong trào tham gia vào Hội đồng Chính phủ lâm thời cùng các chuyên gia và nhà lãnh đạo khác để khôi phục trật tự, dẫn dắt Nepal tiến tới bầu cử trong vòng 18 tháng.

Xuất thân là kỹ sư xây dựng, ông Shah từng gây bất ngờ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Kathmandu năm 2022 với tư cách ứng viên độc lập, thách thức hệ thống chính đảng truyền thống. Trước đó, trong vai trò là một rapper, các bài hát của ông như Balidan với nội dung phê phán tham nhũng và bất công xã hội, đã gây tiếng vang trên nền tảng Youtube với hơn 11 triệu lượt xem.

Trong cương vị thị trưởng, ông Shah được đánh giá cao với các nỗ lực cải thiện hạ tầng đi bộ, siết quản lý tài chính các trường tư và thúc đẩy minh bạch trong giáo dục công. Sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng giúp ông kết nối trực tiếp với giới trẻ.

Thị trưởng Shah chưa đưa ra phản hồi rõ ràng về việc tham gia chính phủ lâm thời, nhưng từng nhấn mạnh rằng trách nhiệm lãnh đạo đất nước giờ đây thuộc về thế hệ trẻ và kêu gọi họ chuẩn bị sẵn sàng để đảm nhận vai trò đó.