Ưng Hoàng Phúc bức xúc

Gần đây, Ưng Hoàng Phúc vướng tranh luận chuyện bán USB hơn 600.000 đồng. Nhiều khán giả cho rằng mức giá này quá đắt.

Mới đây, khi một tài khoản nhận xét việc mua USB của Ưng Hoàng Phúc với giá hơn 600.000 đồng là không đáng bởi nam ca sĩ đã qua độ hot, giọng ca sinh năm 1981 phản hồi bằng ảnh chụp màn hình tài khoản này. Cách “đáp trả” của nam ca sĩ sau đó gây xôn xao mạng xã hội, thậm chí có tài khoản về showbiz cũng chia sẻ lại.

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về những tranh luận xoay quanh việc bán USB. Ảnh: FBNV.

Trước sự việc trên, tối 17/12, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng trên trang cá nhân. Anh chia sẻ: “Tài khoản này đang dùng câu từ nặng nề và thiếu tôn trọng. Tôi đã làm gì sai mà phải chịu những lời lẽ mang tính xúc phạm như vậy. Xin hãy lan tỏa những câu chuyện tích cực, có giá trị cho cộng đồng, thay vì viết nội dung mỉa mai, công kích cá nhân một cách vô lý.

Tôi bán USB là bán âm nhạc, sản phẩm lao động chân chính. Tôi không vi phạm pháp luật, không làm điều sai trái, vậy lý do gì lại bị gọi tên và gieo khẩu nghiệp tiêu cực đến người xem, nhất là giới trẻ. Mong trang dừng lại cách viết thiếu thiện chí này, trước khi mọi việc bị đẩy đi quá xa”.

Vừa qua, Ưng Hoàng Phúc thông báo bán USB có chứa 24 ca khúc file chất lượng cao, bao gồm 20 bài hit, 4 bài chưa phát hành và bản xem trước MV mới. USB có 2 mức giá là 649.000 đồng và 499.000 đồng. Mức giá này lập tức gây tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng nó quá đắt đỏ.

Vừa qua, nam ca sĩ này vướng ồn ào liên quan đến MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng. Sản phẩm này bị phát hiện có hình ảnh quảng cáo một web cá độ.

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981, từng là thành viên của nhóm 1088 sau đó có nhiều sản phẩm solo nổi tiếng như Thà rằng như thế, Tôi đi tìm tôi, Nỗi nhớ… Trong đó, Thà rằng như thế từng là hiện tượng âm nhạc với hơn 55.000 bản album được tiêu thụ.