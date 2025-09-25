Ukraine tuyên bố bắn hạ cường kích Su-34 Nga

“Một chiếc Su-34 của đối phương đã bị bắn hạ”, Không quân Ukraine thông báo và cho biết vụ việc xảy ra trên mặt trận Zaporizhzhia lúc khoảng 4h sáng 25/9.

Trước khi bị bắn hạ, chiếc Su-34 nói trên đã thực hiện các cuộc tấn công vào thành phố Zaporizhzhia bằng bom dẫn đường.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Các cuộc tấn công trên không của Nga vào Ukraine đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2025, và dự kiến sẽ tăng cường trong mùa đông tới, với các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kyiv.

Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển, dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Máy bay này thường thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào mục tiêu mặt đất, cũng như chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Su-34 có khả năng mang trọng tải vũ khí lên đến 8 tấn. Trong đó bao gồm tên lửa không-đối-đất và không-đối-không tầm xa, bom lượn, cũng như một số loại rocket.

Cũng trong ngày 25/9, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã phá hủy hai máy bay vận tải An-26 và hai trạm radar của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea.

Cuộc tấn công này là một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm phá hủy các tài sản giá trị cao của Nga trên bán đảo, HUR cho biết.

Ukraine tuyên bố bắn hạ trạm radar Nga Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã phá hủy hai máy bay vận tải An-26 và hai trạm radar của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea.

An-26, một máy bay hai động cơ thời Liên Xô, đã được sử dụng rộng rãi cho các chuyến bay vận tải tầm ngắn và tầm trung, có khả năng chở tới 40 quân hoặc 5,5 tấn hàng hóa.

Trước đó ngày 21/9, HUR tuyên bố đã phá hủy ba trực thăng Mi-8 của Nga và một trạm radar ở Crimea.

Chỉ một ngày sau, lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công hai thủy phi cơ Be-12 Chayka.