Ukraine sẵn sàng đàm phán với Mỹ về kế hoạch hòa bình

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng “làm việc thẳng thắn” với Mỹ về kế hoạch chấm dứt chiến tranh, giữa lúc châu Âu phản đối các nhượng bộ lớn với Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/11 (giờ địa phương) cho biết ông sẵn sàng “làm việc một cách thẳng thắn” với Washington về bản kế hoạch chấm dứt chiến sự tại Ukraine do Mỹ hậu thuẫn, sau cuộc gặp với một quan chức cấp cao của Lục quân Mỹ, theo Reuters.

“Một trong những quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Zelensky, ông Rustem Umerov, đã tham gia thảo luận soạn thảo và đồng ý phần lớn nội dung kế hoạch sau khi đề xuất một số điều chỉnh, sau đó trình lên Tổng thống Zelensky”, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll trong cuộc gặp tại Kyiv (Ukraine) ngày 20/11. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận ông Zelensky đã nhận được bản dự thảo. Sau cuộc gặp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll tại Kyiv, ông Zelensky nói rằng Ukraine và Mỹ sẽ cùng phối hợp xử lý các điểm then chốt trong kế hoạch.

“Các nhóm của chúng ta - Ukraine và Mỹ - sẽ cùng làm việc về các điểm trong kế hoạch chấm dứt xung đột”, ông viết trên Telegram. “Chúng tôi sẵn sàng làm việc một cách xây dựng, thẳng thắn và khẩn trương”.

Văn phòng tổng thống không bình luận trực tiếp về nội dung của bản kế hoạch 28 điểm nhưng khẳng định ông Zelensky đã “nêu rõ các nguyên tắc cốt lõi quan trọng với người dân Ukraine”.

“Trong những ngày tới, Tổng thống Ukraine dự kiến thảo luận với Tổng thống Trump về các cơ hội ngoại giao hiện có và những điểm then chốt cần thiết để đạt được hòa bình”, thông báo cho biết.

Trong thông điệp video phát hằng đêm, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không làm điều gì cản trở nỗ lực ngoại giao.

“Ukraine cần hòa bình và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để không ai trên thế giới có thể nói rằng chúng tôi đang phá vỡ các tiến trình ngoại giao. Điều đó rất quan trọng”, ông nói, đồng thời khẳng định Kyiv sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố "vội vàng" nào.

“Nhiệm vụ số một của tất cả chúng ta là thúc đẩy một tiến trình ngoại giao mang tính xây dựng với Mỹ và các đối tác. Sự hỗ trợ ổn định cho quân đội, cho các chiến dịch phòng vệ đã được lên kế hoạch và các đòn tấn công tầm xa là tối quan trọng”, ông khẳng định.

Phản ứng thận trọng của văn phòng tổng thống được đưa ra sau khi một số quan chức Ukraine giận dữ lên án kế hoạch này, gọi đó là “phi lý” và không thể chấp nhận.

Trong khi đó, Mỹ bày tỏ sự lạc quan về kế hoạch hòa bình sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 20/11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch này và đây là “kế hoạch tốt cho cả Nga lẫn Ukraine” mà Washington tin tưởng hai bên đều có thể chấp thuận. Người phát ngôn cũng nói rõ Mỹ đang rất nỗ lực để thúc đẩy hoàn tất kế hoạch này.

Bà Leavitt cũng cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã âm thầm xây dựng kế hoạch này trong khoảng một tháng và Tổng thống Trump ủng hộ nó.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói chưa có cuộc tham vấn nào đang diễn ra.

"Dĩ nhiên có liên lạc, nhưng không có tiến trình nào có thể gọi là tham vấn”, ông Dmitry Peskov nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT.

Ông cho biết Nga không có gì bổ sung ngoài những quan điểm mà Tổng thống Putin đã nêu tại hội nghị thượng đỉnh với ông Trump hồi tháng 8, nhấn mạnh mọi thỏa thuận hòa bình đều phải giải quyết “các nguyên nhân gốc rễ của xung đột”

Cũng trong ngày 20/11, trong cuộc họp thăm sở chỉ huy Cụm tác chiến phía Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quân đội Nga phải hoàn thành tất cả mục tiêu đã đề ra trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, TASS đưa tin.

Ông đồng thời khẳng định mục tiêu then chốt là đạt được những kết quả này một cách tuyệt đối.

Trong khi đó, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) họp tại Brussels trước đó trong ngày không bình luận chi tiết về kế hoạch do Mỹ đề xuất, song đều phát đi tín hiệu rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào buộc Kyiv phải nhượng bộ mang tính trừng phạt.

Theo TTXVN dẫn nguồn tin từ RT, bản dự thảo kế hoạch hoà bình cho Ukraine gồm 28 điểm mà truyền thông phương Tây đưa tin rầm rộ mấy ngày qua, xây dựng với sự phối hợp của Moskva, được cho là sẽ yêu cầu Ukraine rút khỏi những khu vực thuộc các vùng lãnh thổ ở Donbass đã sáp nhập vào Liên bang Nga vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Kyiv, cắt giảm ít nhất một nửa quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, yêu cầu Ukraine bàn giao một số vũ khí và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).