Ukraine lên tiếng sau khi ông Trump nói Kyiv cản trở hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/1 cho biết Ukraine không phải là trở ngại cho hòa bình, đồng thời phản đối những nhận định mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một ngày trước đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi cũng đã trao đổi về công tác ngoại giao với Mỹ. Ukraine chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là trở ngại với hòa bình", Tổng thống Zelensky cho hay trong một thông điệp qua video hàng tối, đồng thời nhắc tới cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters ngày 14/1, Tổng thống Trump cho biết ông tin là Ukraine ít sẵn sàng hơn Nga trong việc đạt được thỏa thuận. Khi được hỏi tại sao các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt vẫn chưa giải quyết được cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua, ông Trump đã trả lời rằng: "Zelensky".

Tổng thống Zelensky cho rằng các cuộc tấn công liên tiếp của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine và các mục tiêu khác cho thấy Moscow không muốn hòa bình.

"Các tên lửa Nga, UAV Shahed và nỗ lực của Moscow nhằm phá hủy Ukraine là bằng chứng rõ ràng cho thấy Nga không quan tâm đến các thỏa thuận", ông Zelensky nói. Tổng thống Zelensky cũng khẳng định Ukraine sẽ theo đuổi các nỗ lực ngoại giao một cách tích cực hơn.

Còn tại Moscow, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhất trí với ông Trump rằng Tổng thống Zelensky đang cản trở một thỏa thuận và Moscow sẵn sàng đàm phán hơn.

"Chúng tôi đồng ý với nhận định đó, đúng là như vậy", ông Peskov nói.

Trong khi đó, Tổng thống Putin ngày 15/1 cho biết Moscow, giống như Ukraine, yêu cầu các bảo đảm an ninh trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

“Chúng ta phải xuất phát từ tiền đề rằng an ninh phải thực sự mang tính phổ quát, bình đẳng và không thể chia cắt. Chúng ta không thể đảm bảo an ninh cho quốc gia này bằng cách làm tổn hại đến an ninh của quốc gia khác", ông Putin nói sau lễ tiếp nhận quốc thư của các đại sứ nước ngoài tại Điện Kremlin.