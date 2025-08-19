Ukraine đề xuất gói 150 tỷ USD đổi lấy lấy cam kết an ninh của Mỹ

Theo FT, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine đề xuất mua 100 tỷ USD vũ khí Mỹ do châu Âu tài trợ và 50 tỷ USD sản xuất máy bay không người lái nhằm đổi lấy cam kết an ninh từ Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ Financial Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về gói đảm bảo an ninh cho Ukraine. Gói bao gồm 100 tỷ USD vũ khí mua của Mỹ do châu Âu chi trả và 50 tỷ USD hợp tác sản xuất máy bay không người lái.

Tài liệu báo chí tiếp cận cho thấy Kyiv mong muốn một thỏa thuận 50 tỷ USD sản xuất máy bay không người lái (UAV) với các công ty Ukraine. Một phần số UAV này sẽ được phía Mỹ mua lại.

Các tài liệu không nêu chi tiết loại vũ khí nào sẽ được mua nhưng Kyiv nhiều lần khẳng định mong muốn sở hữu ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Khi được hỏi tại Nhà Trắng ngày 18/8 về việc Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Trump trả lời: “Chúng tôi không cho gì cả. Chúng tôi chỉ bán vũ khí.”

Tài liệu còn cho biết Ukraine đang chuẩn bị các bước để phản bác Mỹ sau khi ông Trump tỏ ra nghiêng về phía Nga trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh, nhưng sau đó đã hủy bỏ sau cuộc hẹn gặp với Putin để theo đuổi một giải pháp hòa bình toàn diện.

Trong cuộc họp báo bên ngoài Nhà Trắng, tổng thống Zelensky đã xác nhận kế hoạch mua gói đảm bảo an ninh với giá 90 tỉ USD . Ông cũng nhấn mạnh thỏa thuận mới chỉ ở giai đoạn thảo luận và dự kiến sẽ được ký kết chính thức trong vòng 7-10 ngày tới.