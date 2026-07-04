Ukraine công bố video lốc xoáy lửa tại vùng cấm Chernobyl

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine ngày 3/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng cứu hỏa rút lui trước hiện tượng lốc xoáy lửa xuất hiện trong khu vực cấm Chernobyl.

Theo kênh truyền hình RT, lực lượng cứu hộ Ukraine đã triển khai công tác chữa cháy tại các khu vực rừng gần nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl đã ngừng hoạt động từ tuần trước. Tuy nhiên, đến nay, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Lốc xoáy lửa bùng lên tại vùng cấm Chernobyl Lốc xoáy lửa bất ngờ hình thành giữa đám cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, buộc lực lượng cứu hỏa Ukraine phải tháo chạy để đảm bảo an toàn. Đám cháy kéo dài nhiều ngày vẫn chưa được khống chế, trong khi khói đã lan xa khoảng 170 km.

Khu vực cấm Chernobyl, với bán kính khoảng 30 km xung quanh nhà máy, được thiết lập sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Khu vực có diện tích khoảng 2.600 km², chủ yếu là rừng, hiện vẫn đóng cửa đối với công chúng do mức độ ô nhiễm phóng xạ cao.

Đoạn video do Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine đăng tải trên kênh Telegram cho thấy một lốc xoáy lửa hình thành và nhanh chóng di chuyển về phía lực lượng chữa cháy, buộc các nhân viên cứu hộ phải lên xe và rút khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

Bài đăng của cơ quan này nêu rõ: "Một cơn lốc lửa: gió, bụi và lửa hòa quyện thành một sức mạnh hủy diệt. Đó chính xác là hình ảnh của các đám cháy mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt tại một số khu vực thuộc vùng Kyiv trong khu vực cấm Chernobyl".

Dữ liệu vệ tinh đã ghi nhận các cột khói lan rộng với nồng độ khí carbon monoxide (CO) gia tăng, kéo dài khoảng 170 km tính từ khu vực xảy ra cháy.

Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl nằm cách thủ đô Kyiv khoảng 94 km về phía Bắc, gần biên giới Belarus. Đây là nơi xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng năm 1986, khiến một khu vực rộng lớn bị nhiễm xạ và phải thiết lập vùng cấm kéo dài cho đến nay.