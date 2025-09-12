UEFA đổi luật tại Champions League

UEFA vừa công bố một thay đổi lớn trong quy định mùa giải này, mang lại hy vọng cho những ngôi sao bị gạch tên khỏi danh sách dự Champions League.

Federico Chiesa có cơ hội thi đấu tại Champions League sớm.

Cơ quan quyền lực bóng đá châu Âu đã đồng ý điều chỉnh luật liên quan đến cầu thủ chấn thương, mở ra cơ hội mới cho các ngôi sao Ngoại hạng Anh đang phải ngồi ngoài.

Khi chín CLB Premier League dự ba giải đấu châu Âu nộp danh sách thi đấu cho giai đoạn đầu mùa, đã có không ít cái tên đáng chú ý bị loại. Tottenham bỏ qua tiền đạo trẻ trị giá 30 triệu bảng của U21 Pháp Mathys Tel, Liverpool không điền tên Federico Chiesa, Arsenal thiếu Gabriel Jesus, trong khi Chelsea không đăng ký Facundo Buononotte đang thi đấu theo dạng cho mượn. Điều đó đồng nghĩa họ sẽ phải chờ đến vòng knock-out mùa xuân mới có cơ hội ra sân.

Tuy nhiên, UEFA bất ngờ thông báo ban điều hành đã thông qua một “sửa đổi” trong điều lệ áp dụng ngay lập tức. Theo đó, các CLB được phép “tạm thời” thay thế một cầu thủ ngoài sân đang dính chấn thương hoặc bệnh nặng, miễn là trước lượt trận thứ sáu vào tháng 12 – thời điểm vòng bảng Conference League khép lại.

UEFA giải thích việc điều chỉnh nhằm đảm bảo danh sách đăng ký không bị giảm sút một cách bất công và để các cầu thủ tránh phải chịu thêm áp lực về khối lượng thi đấu.

Ngay lập tức, việc Liam Delap chấn thương gân kheo kéo dài 10 tuần đã mở ra cơ hội cho Buononotte tại Chelsea. Quyết định mới cũng có thể giúp Tel, Chiesa và Jesus tìm lại suất đăng ký ở Tottenham, Liverpool và Arsenal. Tuy nhiên, với Tel, Chiesa và Jesus, họ phải "cầu mong" có một đồng đội nào bị chấn thương dài hạn để được thế chỗ trong danh sách đăng ký.