UEFA cảnh báo hành động pháp lý với FIFA và Chủ tịch Infantino

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bảo toàn tài liệu về công ty thương mại trị giá 20 tỷ USD, đồng thời cảnh báo có thể khởi kiện hoặc khiếu nại lên cơ quan quản lý.

Theo báo chí Anh ngày 3/8, UEFA đang cân nhắc hành động pháp lý đối với FIFA sau khi Chủ tịch Gianni Infantino từ bỏ kế hoạch đưa vốn tư nhân vào hoạt động kinh doanh các giải đấu lớn, trong đó có World Cup nam và nữ.

Trong thư gửi cho ông Infantino tại trụ sở FIFA ở Zurich, UEFA cho biết tổ chức này đang xem xét các biện pháp như khởi kiện, đưa vụ việc ra trọng tài hoặc gửi đơn khiếu nại tới cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Bức thư cũng yêu cầu FIFA xác định, thu thập và bảo toàn toàn bộ tài liệu cùng dữ liệu điện tử liên quan đến việc thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), công ty dự kiến tiếp quản các quyền thương mại của FIFA.

Động thái này cho thấy tranh cãi chưa khép lại dù ông Infantino trước đó thông báo kế hoạch sẽ không được tiếp tục.

Theo đề xuất, FIFA sẽ tách các hoạt động thương mại quan trọng sang FFE, một thực thể được định giá khoảng 20 tỷ USD . FIFA sau đó có thể bán tối đa 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân, qua đó huy động hơn 4 tỷ USD .

FFE dự kiến phụ trách khai thác quyền thương mại của các giải đấu do FIFA tổ chức, bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và một số giải đấu quốc tế khác. Quỹ đầu tư do ông Joshua Kushner kiểm soát được cho là sẽ đóng vai trò nhà đầu tư chính trong thương vụ. Ông Joshua Kushner là một nhà đầu tư công nghệ và là em trai của ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Infantino từng lập luận rằng nguồn tiền thu được từ việc bán cổ phần sẽ được sử dụng để tăng hỗ trợ tài chính cho 211 liên đoàn thành viên của FIFA. Chủ tịch FIFA cũng nhấn mạnh kế hoạch chỉ có thể được triển khai nếu nhận được sự chấp thuận của các thành viên.

Tuy nhiên, đề xuất nhanh chóng vấp phải phản ứng mạnh từ các tổ chức bóng đá, chính trị gia và người hâm mộ. UEFA cùng 55 liên đoàn thành viên phản đối kế hoạch, trong khi một số tổ chức bóng đá tại châu Á và Bắc Mỹ cũng lên tiếng bác bỏ việc đưa các giải đấu của FIFA vào một cấu trúc có sự tham gia của nhà đầu tư tư nhân.

Các liên đoàn châu Âu từng cảnh báo có thể tẩy chay những giải đấu của FIFA nếu kế hoạch được thông qua. Sức ép tiếp tục gia tăng sau khi ông Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của ông Infantino, từ chức vì không đồng tình với đề xuất.

Trước làn sóng phản đối, ông Infantino ngày 1/8 tuyên bố FIFA sẽ không tiếp tục kế hoạch bán cổ phần. Quyết định này đánh dấu bước lùi đáng kể của Chủ tịch FIFA, chỉ vài ngày sau khi đề xuất được công bố.

Dù kế hoạch đã bị rút lại, yêu cầu bảo toàn tài liệu của UEFA cho thấy tổ chức bóng đá châu Âu có thể tiếp tục xem xét quá trình xây dựng đề xuất, các cuộc trao đổi với nhà đầu tư và cách FIFA chuẩn bị cấu trúc của FFE.

Tranh cãi cũng có thể tạo thêm sức ép đối với ông Infantino trước cuộc bầu cử lãnh đạo FIFA dự kiến diễn ra vào năm sau. FIFA chưa đưa ra bình luận chính thức về cảnh báo pháp lý của UEFA.