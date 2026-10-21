Uber thắng vụ kiện gần nửa tỷ USD

Tòa án đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu đòi bồi thường trị giá lên tới 340 triệu bảng Anh (455 triệu USD) từ các tài xế taxi truyền thống tại London cùng hai công ty cho thuê xe tư nhân.

Vụ kiện kể trên tập trung vào hoạt động của Uber tại thị trường London từ tháng 5/2012 đến tháng 3/2018. Ảnh: Reuters.

Yêu cầu đòi bồi thường 340 triệu bảng Anh (gần 455 triệu USD ) bao gồm hai khoản: khoảng 13.000 tài xế đang đòi bồi thường gần 200 triệu bảng Anh, trong khi một vụ kiện song song đại diện cho Kabbie và Iride, hai công ty cho thuê xe tư nhân đã đóng cửa, đòi khoảng 140 triệu bảng Anh, theo Reuters.

Ban đầu, nhóm nguyên đơn cáo buộc Uber đã cung cấp thông tin sai lệch cho Cơ quan Giao thông Vận tải London (TfL) khi làm thủ tục xin cấp phép hoạt động lần đầu vào năm 2012. Tuy nhiên, một thẩm phán Tòa án Tối cao đã phán quyết bác bỏ toàn bộ vụ kiện do đã quá thời hạn pháp lý, mà không cần xem xét đến tính xác thực của các cáo buộc.

Về phía Uber, công ty luôn phủ nhận mọi sai phạm, đã bày tỏ sự hài lòng khi tòa án sớm bác bỏ các cáo buộc này ngay từ giai đoạn đầu. Từ khi đặt chân tới London, Uber đã vươn lên mạnh mẽ, thống trị và thâu tóm phần lớn thị phần gọi xe từng thuộc về các hãng taxi truyền thống.

Các vụ kiện này được đệ trình vào năm 2024. Uber đã lập luận rằng chúng đã nằm ngoài thời hạn 6 năm theo luật định. Trong phán quyết bằng văn bản, Thẩm phán Birt đồng tình với lập luận này khi chỉ ra rằng các nguyên đơn lẽ ra đã có thể phát hiện ra hành vi lừa dối và thực hiện các cáo buộc từ trước năm 2018.

Phản ứng trước phán quyết, đại diện RGL Management, đơn vị phụ trách các vụ kiện của nguyên đơn cho biết vô cùng thất vọng và đang làm việc với đội ngũ pháp lý để cân nhắc các phương án khác.

Dù đã thắng kiện, vào tuần tới, Uber sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn: đối đầu với Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh (HMRC) trong một vụ tranh chấp thuế trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh ( 1,34 tỷ USD ).