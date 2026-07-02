UAV mang 5 kg thuốc nổ rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một thiết bị bay không người lái (UAV) mang theo thuốc nổ, được cho là có nguồn gốc từ Ukraine, đã rơi và phát nổ tại một vùng nông thôn ven Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, theo đài RT (Nga).

Hình minh họa. Ảnh: PAP/TTXVN.

Hãng thông tấn IHA của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn kết quả kiểm tra kỹ thuật ban đầu cho biết chiếc UAV mang khoảng 5 kg thuốc nổ đã rơi ngày 2/7 tại tỉnh Trabzon, miền Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Gruzia khoảng 100 km.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu của lực lượng chức năng, chiếc UAV có nguồn gốc từ Ukraine. Vụ việc khiến người dân địa phương hoảng hốt trong thời gian ngắn trước khi hiện trường được phong tỏa và bảo đảm an toàn. Truyền thông địa phương cũng đưa tin vụ việc không gây thương vong hoặc thiệt hại đáng kể.

Đây là vụ UAV rơi mới nhất trong hàng loạt sự cố tương tự xảy ra dọc bờ Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây.

Theo truyền thông địa phương, trong hai ngày 23 và 24/6 đã liên tiếp xảy ra hai vụ UAV rơi. Một trong số đó là UAV cánh cố định, ước tính nặng khoảng 200 kg, lao xuống một vườn trồng cây phỉ tại làng Kuskayasi, thuộc tỉnh Kastamonu. Cú va chạm khiến chiếc UAV bốc cháy, đồng thời các mảnh vỡ văng sang sân của một ngôi nhà gần đó.

Chủ khu vườn cho biết ông và gia đình đã “thoát nạn trong gang tấc”. Theo lời người này, nếu chiếc UAV rơi lệch thêm khoảng 10 m, ngôi nhà của họ có thể đã bị phá hủy.

Cũng trong khoảng thời gian này, một UAV khả nghi khác tiếp tục được phát hiện tại tỉnh Samsun. Trước đó, ngày 14/6, một UAV mang theo thuốc nổ đã rơi xuống một bãi biển ở tỉnh Bartin. Khu vực này sau đó được sơ tán để lực lượng xử lý bom mìn tiến hành kích nổ có kiểm soát nhằm vô hiệu hóa thiết bị.

Đến nay, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra bình luận về các vụ việc trên. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, Ankara cho biết đang theo dõi chặt chẽ những rủi ro do UAV gây ra trên Biển Đen, đồng thời duy trì “liên lạc với các bên liên quan nhằm ngăn xung đột lan rộng ra Biển Đen và tránh leo thang căng thẳng”. Về phía Ukraine, Kyiv cũng chưa bình luận về các vụ UAV rơi nói trên.

Trong những tuần gần đây, Kyiv đã gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga, với nhiều mục tiêu là các cơ sở hạ tầng trọng yếu và kho chứa dầu. Nhiều UAV của Ukraine sau đó đã đi chệch hướng và rơi xuống lãnh thổ các nước thành viên NATO.

Ukraine đã gửi lời xin lỗi về các sự cố này nhưng chưa phát tín hiệu sẽ thu hẹp chiến dịch sử dụng UAV. Trong khi đó, phần lớn chính phủ các quốc gia xảy ra sự cố chưa chính thức lên án Kyiv mà cho rằng nguyên nhân xuất phát từ hoạt động tác chiến điện tử của Nga làm các UAV bị chệch hướng.