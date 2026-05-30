UAV hải quân Ukraine phát nổ tại cảng Romania

Sáng 5/6, một máy bay không người lái (UAV) hải quân mang thuốc nổ của Ukraine đã phát nổ tại cảng Constanta của Romania.

Vụ việc buộc nhà chức trách địa phương phải triển khai các biện pháp phản ứng khẩn cấp và sơ tán người dân trong khu vực.

Drone Ukraine phát nổ tại cảng Romania Bộ Quốc phòng Romania xác nhận máy bay không người lái (UAV) hải quân đã nổ vào khoảng 10h30 sáng ngày 5-6 (giờ địa phương), cách cảng dầu Constanta vài trăm mét. Ukraine sau đó thừa nhận chiếc UAV thuộc sở hữu của hải quân nước này.

Bộ Quốc phòng Romania xác nhận chiếc UAV hải quân đã phát nổ vào khoảng 10h30 sáng (giờ địa phương), tại vị trí cách cảng dầu Constanta vài trăm mét.

Trước khi tự kích nổ, phương tiện này đã bị mắc kẹt vào một hàng rào chống ô nhiễm. May mắn vụ nổ không gây thương vong về người.

Phía Ukraine sau đó thừa nhận chiếc UAV thuộc sở hữu của hải quân nước này. Thiết bị gặp sự cố mất kiểm soát khi đang thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đen, dẫn đến việc bị trôi dạt tự do sang vùng biển của Romania.

Chỉ huy Sandu Mateiu nhận định, phương tiện này có thiết kế trùng khớp với dòng UAV hàng hải MAGURA V5 - vũ khí được Ukraine sử dụng phổ biến nhờ khả năng mang hàng trăm kilôgam thuốc nổ và tấn công theo bầy đàn.

Đại sứ quán Nga tại Romania khẳng định đây là minh chứng cho thấy chính quyền Kyiv đang sử dụng các phương tiện không người lái để đe dọa an toàn hàng hải dân sự tại Biển Đen. Phía Moscow cũng tuyên bố mọi nỗ lực nhằm liên kết vụ việc này với Nga đều hoàn toàn vô căn cứ.

Chỉ một tuần trước đó, Romania từng cáo buộc một UAV Nga rơi xuống khu chung cư tại thành phố Galati gần biên giới Ukraine, tuy nhiên phía Nga đã phủ nhận trách nhiệm liên quan.