UAE rời OPEC+ có thể châm ngòi làn sóng rút lui trong liên minh dầu mỏ

Thị trường dầu mỏ toàn cầu tiếp tục chịu cú sốc mới khi UAE rời OPEC, làm gia tăng áp lực lên các nhà sản xuất dầu mỏ châu Phi. Ảnh: Reuters
Nếu có thời điểm thích hợp để rời đi, thì đó là lúc này. Kazakhstan cũng có thể đi theo hướng tương tự - đây là một nhà sản xuất lớn khác đang muốn mở rộng tăng trưởng", ông Robin Mills, Giám đốc điều hành của Qamar Energy, một công ty tư vấn có trụ sở tại Dubai lưu ý.
UAE từ lâu đã thúc đẩy việc tăng hạn ngạch sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và OPEC+ khi nước này tìm cách mở rộng công suất vượt xa mức được liên minh ấn định.
Ông Mills cho biết hạn ngạch đã giới hạn sản lượng của UAE ở mức khoảng 3,2 triệu thùng mỗi ngày và sản lượng có thể tăng gần gấp đôi nếu không có những hạn chế này.
OPEC là một nhóm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ phối hợp sản xuất để kiểm soát nguồn cung và ấn định giá cả. OPEC+ là một liên minh rộng lớn hơn, trong đó có cả Nga và các quốc gia khác không phải là thành viên của OPEC.
