UAE bí mật tấn công Iran

UAE đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích bí mật phá hủy nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran vào tháng 4, để đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 11-5 đưa tin Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thực hiện các cuộc không kích bí mật vào Iran.

Ngay sau đó, Iran đã triển khai hàng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công UAE và Kuwait để trả đũa, bất chấp việc vai trò của Abu Dhabi trong vụ không kích nhắm vào Tehran khi đó vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Đòn giáng vào hạ tầng năng lượng Iran

Các nguồn tin thân cận xác nhận, chiến dịch bí mật của UAE bao gồm vụ không kích vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan tại vịnh Ba Tư vào đầu tháng 4. Cuộc tấn công diễn ra ngay khi Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn sau chiến dịch không kích kéo dài 5 tuần của Mỹ.

Hình ảnh trích từ một video cho thấy vụ cháy tại nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran. Ảnh: Reuters.



Vụ nổ gây hỏa hoạn lớn, làm tê liệt phần lớn công suất của nhà máy trong nhiều tháng.

Tehran đáp trả bằng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone) nhắm vào cả UAE và Kuwait.

Một nguồn tin tiết lộ Washington không phản đối cuộc tấn công này vì lệnh ngừng bắn khi đó chưa thực sự ổn định. Bộ Ngoại giao từ chối bình luận trực tiếp nhưng khẳng định quyền đáp trả - bao gồm cả biện pháp quân sự - trước các hành vi thù địch.

Bộ Chiến tranh Mỹ (Lầu Năm Góc) giữ im lặng. Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Trump đang nắm mọi phương án và duy trì áp lực tối đa đối với chế độ Iran.

"Việc một quốc gia Ả Rập vùng Vịnh trực tiếp tấn công Iran là một biến động địa chính trị quan trọng. Tehran sẽ nỗ lực khoét sâu mâu thuẫn giữa UAE và các nước láng giềng đang cố gắng trung gian hòa giải", Dina Esfandiary, nhà phân tích Trung Đông nhận định.

Trước chiến tranh, các nước vùng Vịnh từng cam kết không cho phép sử dụng không phận hay căn cứ để tấn công Iran. Tuy nhiên, sau khi hứng chịu hơn 2.800 tên lửa và drone từ Tehran - con số vượt xa cả Israel - triển vọng chiến lược của UAE đã đảo chiều hoàn toàn.

Các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành hàng không, du lịch và bất động sản của UAE. Giới chức Abu Dhabi hiện coi Iran là "tác nhân bất hảo" quyết tâm phá hoại mô hình kinh tế dựa trên sự an toàn và ổn định của họ. UAE hiện nổi lên là quốc gia đối đầu công khai nhất và duy trì phối hợp quân sự chặt chẽ nhất với Mỹ trong khu vực.

Thực lực quân sự tinh nhuệ của UAE

Mặc dù quy mô nhỏ hơn Mỹ, lực lượng không quân UAE được đánh giá là rất tinh nhuệ với phi đội Mirage và F-16 tiên tiến, hỗ trợ bởi máy bay tiếp dầu và hệ thống giám sát drone.

Máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Trung tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Dave Deptula nhận xét: "Họ rất mạnh về tấn công chính xác và hậu cần. Với một lực lượng không quân năng lực như vậy, không có lý do gì họ phải ngồi yên hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran mà không đáp trả".

Song song với các hành động quân sự, UAE ủng hộ các nghị quyết Liên Hợp Quốc cho phép dùng vũ lực để phá vỡ sự phong tỏa của Iran tại eo biển Hormuz, đóng cửa các cơ sở liên quan đến Tehran tại Dubai, từ chối cấp thị thực và quyền quá cảnh cho công dân Iran.

Phối hợp cùng Mỹ và các đồng minh để hình thành "bức tường hàng hải" ngăn chặn lực lượng Iran. Theo các chuyên gia quân sự, sau khi Mỹ và Israel quét sạch năng lực phòng không của Tehran, rủi ro đối với các nhiệm vụ không kích của UAE đã giảm xuống mức tối thiểu. Đây là thời điểm vàng để Abu Dhabi xác lập quyền kiểm soát và răn đe đối với đối thủ lâu đời của mình.