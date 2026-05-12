Iran ủng hộ đề xuất 4 điểm về hòa bình Trung Đông của Trung Quốc

Đại sứ Iran tại Trung Quốc - ông Abdolreza Rahmani Fazli cho biết Tehran đã thể hiện sẵn sàng ủng hộ đề xuất 4 điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình về hòa bình ở Trung Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN.

Al Jazeera dẫn nội dung Đại sứ Fazli viết nhấn mạnh về sự ủng hộ của Iran đối với kế hoạch của Trung Quốc. Trong đó, ông đánh giá đề xuất 4 điểm hướng đến mục đích thiết lập an ninh lâu dài và phát triển chung trong khu vực Vịnh Ba Tư, một vấn đề cũng được nhấn mạnh trong cuộc gặp giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước.

Ngày 6/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để tiến hành các cuộc thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị (Wang Yi) về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.

Vào ngày 14/4, trong cuộc gặp với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất bốn điểm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Trong đó, ông kêu gọi các bên tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, nhấn mạnh rằng các quốc gia Trung Đông và Vùng Vịnh là những láng giềng phụ thuộc lẫn nhau và không thể tách rời. Theo ông, cần thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa các nước, đồng thời xây dựng cấu trúc an ninh chung mang tính toàn diện, hợp tác và bền vững cho toàn Trung Đông và Vùng Vịnh.

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi tuân thủ nguyên tắc chủ quyền quốc gia. Chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia ở Trung Đông và vùng Vịnh cần được tôn trọng đầy đủ. Sự an toàn của người dân, cơ sở vật chất và thể chế của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ hiệu quả.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh cần bảo vệ uy tín của luật pháp quốc tế, phản đối cách áp dụng chọn lọc - điều có thể đẩy thế giới quay lại thời kỳ “luật rừng”.

Ông kêu gọi kiên định duy trì hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc (LHQ) giữ vai trò trung tâm, trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, cùng các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế được đặt nền tảng bởi mục đích và nguyên tắc của Hiến chương LHQ.

Tờ Global Times (Trung Quốc) dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng phát triển và an ninh cần được phối hợp. An ninh tạo điều kiện cho phát triển, và phát triển giúp duy trì an ninh. Tất cả các bên cần cùng nhau tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các quốc gia ở Trung Đông và Vùng Vịnh.

Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ với các quốc gia này những cơ hội do quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc mang lại để củng cố nền tảng phát triển và an ninh khu vực.

