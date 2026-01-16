Chiều cao và thể lực của cầu thủ U23 UAE

Ở tuyến trên, Leonard Offoe Amesimeku, cầu thủ nhập tịch sinh năm 2003, cao 1,86 m, mang lại ưu thế rõ rệt về sức mạnh trong các pha tranh chấp trực diện và bóng bổng. HLV Marcelo Broli cho rằng ở các giải đấu kéo dài, yếu tố then chốt của thể lực nằm ở khả năng hồi phục giữa các trận, chứ không đơn thuần là sức bền. Theo ông, các cầu thủ đã trở lại trạng thái vận động tối ưu, không còn dấu hiệu quá tải và giữ được sự tỉnh táo, tập trung cần thiết trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.