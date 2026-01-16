Chiều cao và thể lực của cầu thủ U23 UAE

|
Tối 16/1, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE trong khuôn khổ U23 châu Á 2026. Trước giờ bóng lăn, sự khác biệt về nền tảng thể chất giữ hai đội tuyển đang là chi tiết khiến nhiều người theo dõi đặc biệt quan tâm.
U23 UAE được đánh giá cao nhờ lực lượng mạnh thể chất, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đặc biệt là sự hiện diện của nhiều cầu thủ nhập tịch. Theo danh sách đăng ký dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội bóng này sở hữu tới 5 cầu thủ nhập tịch, gồm Leonard Amesimeku, Solomon Sosu và Richard Akonnor (đều có gốc Ghana), Mohammad Abdullah (gốc Jordan) và Junior Salif Ndiaye (gốc Pháp).
Ở vị trí trấn giữ khung thành, U23 UAE đặt niềm tin vào Khaled Tawhid. Thủ môn cao 1,85 m này có tầm sải tay tốt, khả năng kiểm soát không gian vòng cấm hiệu quả.
Ở tuyến trên, Leonard Offoe Amesimeku, cầu thủ nhập tịch sinh năm 2003, cao 1,86 m, mang lại ưu thế rõ rệt về sức mạnh trong các pha tranh chấp trực diện và bóng bổng. HLV Marcelo Broli cho rằng ở các giải đấu kéo dài, yếu tố then chốt của thể lực nằm ở khả năng hồi phục giữa các trận, chứ không đơn thuần là sức bền. Theo ông, các cầu thủ đã trở lại trạng thái vận động tối ưu, không còn dấu hiệu quá tải và giữ được sự tỉnh táo, tập trung cần thiết trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.
Richard Akonnor, cao 1,85 m, được kỳ vọng mang đến sự kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ trong các pha tranh chấp.
Trên hàng công, Junior Ndiaye (21 tuổi) cao 1,83 m, là mẫu tiền đạo cắm hiện đại với lợi thế về thể hình, khả năng tì đè và tranh chấp. Theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, cầu thủ này là mối đe dọa lớn nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Chiều cao và thể hình của nhiều cầu thủ ở cả hàng thủ lẫn hàng công giúp U23 UAE có lợi thế rõ rệt trong các tình huống bóng bổng.
Trong đội hình U23 UAE có một số cầu thủ từng được đào tạo và triệu tập ở hệ thống đội tuyển trẻ châu Âu, nơi đặc biệt chú trọng phát triển thể chất, sức bền và khả năng chịu va chạm ngay từ sớm. Bên cạnh đó, nhiều gương mặt trưởng thành từ các học viện tại châu Âu, châu Phi và Bắc Phi, góp phần nâng mặt bằng thể lực chung của đội.
Theo dữ liệu từ Liên đoàn Bóng đá châu Á, các đội Tây Á nhìn chung sở hữu chiều cao trung bình nhỉnh hơn nhóm Đông Nam Á. Cụ thể, U23 Việt Nam có chiều cao trung bình 177,39 cm, thấp hơn so với mức 180,42 cm của U23 UAE. Sự khác biệt này được cho là thể tác động đến các tình huống tranh chấp tay đôi, bóng bổng và hiệu quả phòng ngự.
Bất chấp sự chênh lệch về thể hình, truyền thông khu vực vẫn đặt niềm tin vào U23 Việt Nam, kỳ vọng vào dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang Sik cùng tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
