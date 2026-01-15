Một kiểu tắm làm tăng nguy cơ đột tử

Tắm nước nóng giúp xua tan giá lạnh, nhưng chỉ một thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể khiến tim và mạch máu rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng "sốc lạnh" hoặc "sốc nhiệt", dẫn tới ngất xỉu, thậm chí đột tử ngay trong phòng tắm. Ảnh: Freepik.

Vào mùa đông, tắm nước nóng được nhiều người lựa chọn như một cách thư giãn và xua tan giá lạnh. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam), thói quen này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp. Chỉ một thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng "sốc lạnh" hoặc "sốc nhiệt", dẫn tới ngất xỉu, thậm chí đột tử ngay trong phòng tắm.

Khi hơi lạnh và nước nóng "đối đầu" trong vài giây

Khoảnh khắc bước vào phòng tắm mùa đông là thời điểm cơ thể dễ chịu tác động đột ngột nhất. Khi cởi quần áo, không khí lạnh khiến mạch máu co lại, huyết áp tăng. Ngay sau đó, nước nóng xối xuống làm mạch máu giãn nhanh, khiến huyết áp tụt mạnh trong thời gian rất ngắn. Sự thay đổi liên tục này buộc tim và hệ mạch phải "chống đỡ" gấp, vượt quá khả năng thích nghi của nhiều người.

Theo bác sĩ Hoàng, nguy cơ càng tăng khi người tắm đứng lâu, cúi người hoặc thay đổi tư thế đột ngột. Lúc này, lượng máu trở về tim biến động mạnh, gây choáng váng, hoa mắt, tim đập nhanh hoặc đau tức ngực. Nếu không kịp phản ứng, người tắm có thể ngất xỉu, té ngã và gặp tai nạn nghiêm trọng.

"Sự kết hợp giữa không khí lạnh, nước nóng và thay đổi tư thế chính là bộ ba nguy hiểm với tim và mạch máu. Đây có thể là yếu tố khởi phát cơn thiếu máu cơ tim hoặc rối loạn nhịp tim cấp tính - những nguyên nhân hàng đầu gây đột tử khi đang tắm", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, khi đang tắm xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, hoa mắt, đau tức ngực, tim đập loạn nhịp, buồn nôn hoặc vã mồ hôi lạnh, người tắm cần tắt ngay vòi nước, ngồi hoặc nằm xuống, kê chân cao và gọi người hỗ trợ. Việc cố gắng tắm tiếp có thể khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn.

Sự kết hợp giữa không khí lạnh, nước nóng và thay đổi tư thế chính là bộ ba nguy hiểm với tim và mạch máu. Ảnh: Freepik.

Ngay cả khi các triệu chứng thoáng qua và nhanh chóng biến mất, người gặp hiện tượng này vẫn nên đi kiểm tra tim mạch và huyết áp để xác định nguyên nhân, tránh tái diễn.

Trường hợp phát hiện người thân bất tỉnh trong phòng tắm, cần gọi cấp cứu ngay nếu họ không đáp ứng khi được gọi. Nếu nạn nhân nằm trong bồn đầy nước, nên xả hết nước trước khi di chuyển để giảm nguy cơ ngạt.

Việc đắp khăn hoặc quần áo khô giúp hạn chế tình trạng hạ thân nhiệt. Chỉ di chuyển nạn nhân khi thật sự cần thiết, chẳng hạn khi đường thở bị cản trở. Nếu người bệnh ngừng thở hoặc không bắt được mạch và có người được đào tạo, có thể tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, hồi sinh tim phổi trong thời gian chờ xe cấp cứu.

Thói quen nhỏ, phòng ngừa rủi ro lớn

Theo bác sĩ chuyên khoa tim mạch, an toàn khi tắm mùa đông bắt đầu từ việc kiểm soát nhiệt độ và tránh những thay đổi đột ngột. Phòng tắm cần được giữ kín gió, đủ ấm, có thể làm ấm trước bằng đèn sưởi hoặc máy sưởi nhẹ. Nước tắm nên ở mức vừa phải, khoảng 37-40 độ C, thay vì bật nóng tối đa ngay từ đầu.

Trước khi tắm toàn thân, nên làm ấm cơ thể bằng cách rửa tay chân hoặc xối nhẹ nước ấm từ chân lên trên để cơ thể thích nghi dần. Thời gian tắm không nên kéo dài, nhất là với người cao tuổi hoặc người có bệnh nền. Khi tắm một mình, nên đóng cửa nhưng không khóa, để có thể được hỗ trợ kịp thời nếu xảy ra sự cố.

Với người cao tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường, việc tắm ngồi, có người thân ở gần hoặc lựa chọn thời điểm ấm nhất trong ngày, khoảng từ 9 đến 11 giờ, sẽ an toàn hơn.