U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc với kịch bản xác suất 0,6%

Loạt penalty cân não giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại giải U23 châu Á 2026. Đáng chú ý, 6 cú sút đầu của tuyển Việt Nam đều nhắm về một hướng.

U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc để giành huy chương đồng giải U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 trong loạt sút luân lưu tại trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026. Loạt đá diễn ra với 12 cú sút liên tiếp thành công, trước khi thủ môn Cao Văn Bình cản phá cú đá thứ 13 của Hàn Quốc, và Thanh Nhàn kết thúc thành công cú đá thứ 7 của Việt Nam.

Theo nghiên cứu của nhóm tác giả Silvan Vollmer, David Schoch và Ulrik Brandes được đăng tải trên tạp chí PLOS ONE tháng 12/2024, tỷ lệ thành công trong loạt sút luân lưu là 74,92%. Con số này thấp hơn nhiều so với 80-85% khi sút phạt 11 m trong thời gian thi đấu chính thức.

Với tỷ lệ 74,92%, xác suất để 13 cú sút thành công, 1 lần thất bại như trong trận đấu của U23 Việt Nam chỉ là 0,59%. Kịch bản cực kỳ hiếm gặp này phản ánh đúng sự căng thẳng của các cầu thủ, và sự hồi hộp của người hâm mộ khi theo dõi loạt luân lưu.

Nghiên cứu cho thấy trong thời gian thi đấu chính thức, tỷ lệ thành công phạt đền cao hơn (80-85%) do áp lực thấp hơn. Trong loạt luân lưu, áp lực tâm lý khiến tỷ lệ giảm xuống 74,92%. Dữ liệu World Cup 1982-2018 ghi nhận tỷ lệ sút trúng đích chỉ 70,3%.

Điểm đáng chú ý là 6 cú sút đầu tiên của U23 Việt Nam đều hướng về góc dưới bên phải, theo góc nhìn cầu thủ sút. Và trong cả 6 lần đó, thủ môn Hàn Quốc đều nhảy về hướng ngược lại. Chỉ đến cú sút thứ 7, Thanh Nhàn mới chọn sút về góc trái của mình, là góc thủ môn Hwang đã chọn 6 lần trước đó, và lần này thủ môn Hàn Quốc lại thay đổi ý định.

Việc 6 cầu thủ liên tiếp chọn cùng một góc sút có thể là một chiến thuật có chủ đích. Đây là góc sút có tỷ lệ thành công tới hơn 70% trong các loạt đấu tại World Cup. Tuy nhiên, thủ môn thường sẽ thay đổi góc cản phá sau vài cú sút liên tiếp vào một hướng.

Nghiên cứu của Schmidt và Braun tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel cho thấy thủ môn có 55% khả năng nhảy ngược hướng so với cú sút trước, và 66% sau 3 cú liên tiếp cùng góc. Đây còn được gọi là hiện tượng "ngụy biện của con bạc", khi một người cho rằng tình huống tiếp theo sẽ diễn ra ngược lại những gì đã xảy ra trước đó, dù thực tế xác suất mỗi lần không liên quan gì đến nhau.

Hiện tượng này cho thấy tuyển Việt Nam đã thành công trong trò chơi tâm lý trên chấm phạt đền.

Trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á chứng kiến nhiều tình huống kịch tính. Đình Bắc ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam ở phút 30 sau đường chuyền của Quốc Việt. Anh tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng từ cú đá phạt đẳng cấp ở phút 71, chỉ 2 phút sau khi Hàn Quốc gỡ hòa. Tuy nhiên, Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở phút 86 sau pha vào bóng nguy hiểm. U23 Việt Nam buộc phải chơi thiếu người trong 30 phút hiệp phụ và chịu sức ép liên tục. Phút 90+7, Shin Min-Ha gỡ hòa 2-2 với cú sút hiểm hóc vào góc xa.

Cao Văn Bình, thủ môn dự bị, trở thành người hùng với pha cản phá quyết định ở lượt sút thứ 7. Thanh Nhàn sau đó thực hiện thành công cú đá định đoạt, mang về chiến thắng 7-6.