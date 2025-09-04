U23 Việt Nam tấn công chưa hiệu quả

Tiền đạo chủ lực Đình Bắc cũng có trận đấu nỗ lực, nhưng đây không phải mẫu tiền đạo thực thụ, "sát thủ" vòng cấm. Vì vậy hiệu quả tấn công của U23 Việt Nam chưa cao khi tung ra 12 cú sút – nhưng chỉ 4 lần bóng đi trúng đích, có 12 pha đá phạt góc, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.84.