U23 Việt Nam tấn công chưa hiệu quả

Tối 3/9, U23 Việt Nam có trận ra quân tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 gặp U23 Bangladesh. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tấn công áp đảo và sớm có bàn thắng ở phút 15 của Ngọc Mỹ.
Ở trận đấu này, U23 Việt Nam ra sân với 3 tiền đạo gồm Ngọc Mỹ cánh trái, Đình Bắc hoạt động tự do và Thanh Nhàn cánh phải.
Nhìn chung các tiền đạo của U23 Việt Nam đều hoạt động rất xông xáo. Thanh Nhàn có màn trình diễn ổn sau khi trở lại đội hình chính - trước đó vắng mặt vì chấn thương.
Tiền đạo chủ lực Đình Bắc cũng có trận đấu nỗ lực, nhưng đây không phải mẫu tiền đạo thực thụ, "sát thủ" vòng cấm. Vì vậy hiệu quả tấn công của U23 Việt Nam chưa cao khi tung ra 12 cú sút – nhưng chỉ 4 lần bóng đi trúng đích, có 12 pha đá phạt góc, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.84.
Hầu hết tình huống tấn công sắc nét đều xuất phát từ biên, như ở cánh trái của Nguyễn Phi Hoàng - có 2 cú dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc.
Hiệp 2, HLV Kim Sang-sik thay đổi hàng công khi tung Viktor Lê và Quốc Việt vào sân.
Cầu thủ Việt kiều thi đấu bùng nổ với hàng loạt tình huống đột phá, cũng như luôn sẵn sàng băng cắt trong vòng cấm.
Phút 83, Viktor Lê ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.
Một trong những lý do hàng công U23 Việt Nam hoạt động thiếu hiệu quả cũng vì "nhạc trưởng" Văn Trường vốn không phải mẫu tiền vệ phân phối bóng. Tại VCK U23 châu Á 2022, Văn Trường từng rất nổi bật khi được HLV Gong Oh-kyun xếp đá tiền đạo cắm.
Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik thừa nhận chưa hài lòng khi U23 Việt Nam tấn công nhiều nhưng ghi được ít bàn, toàn đội sẽ cải thiện để chuẩn bị cho những trận sau.