U23 Thái Lan đang đánh tráo giá trị?

Đầy đủ lực lượng ở SEA Games, nhưng lại chắp vá ở sân chơi lớn nhất châu lục - đó không phải tai nạn, mà là hệ quả của một lựa chọn sai.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang chưa cho thấy tầm ảnh hưởng thời gian qua.

Việc U23 Thái Lan bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 với lực lượng chắp vá không phải điều bất ngờ. Các nguồn tin cho biết nhiều CLB từ chối nhả người vì giải đấu diễn ra giữa mùa, buộc đội tuyển phải dựa chủ yếu vào cầu thủ dự bị và các gương mặt U20. Nhưng điều đáng nói không nằm ở sự thiếu hụt nhân sự, mà ở cách Thái Lan sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Bức tranh trở nên trớ trêu khi đặt cạnh SEA Games. Ở sân chơi khu vực, U22 Thái Lan lại có thể triệu tập đội hình gần như đầy đủ, với những cái tên tốt nhất trong độ tuổi. SEA Games, xét về chuyên môn bóng đá, rõ ràng không thể so sánh với giải U23 châu Á, nơi phản ánh vị thế thật sự của một nền bóng đá trẻ. Thế nhưng, cán cân ưu tiên lại bị đặt ngược.

U23 châu Á là thước đo chuẩn mực. Đó là nơi các đội bóng hàng đầu châu lục phô diễn năng lực đào tạo, tổ chức và chiều sâu cầu thủ.

Việc không thể mang đến lực lượng mạnh nhất đồng nghĩa với việc tự tước đi cơ hội cọ xát đỉnh cao, tự thu hẹp không gian phát triển cho lứa cầu thủ kế cận. Đổ lỗi cho lịch thi đấu hay sự cứng rắn của CLB chỉ là phần ngọn. Phần gốc nằm ở cách hoạch định chiến lược.

U22 Thái Lan vừa giành HCB SEA Games 33.



SEA Games mang ý nghĩa danh dự và cảm xúc, đặc biệt với người hâm mộ trong khu vực. Nhưng bóng đá hiện đại không thể phát triển bằng cảm xúc ngắn hạn.

Khi một đội tuyển dốc toàn lực cho SEA Games, nhưng chấp nhận “vá víu” ở giải đấu lớn nhất châu lục trong cùng chu kỳ, đó là dấu hiệu của tư duy ưu tiên sai lệch. Thành tích khu vực có thể làm dịu áp lực tức thời, song nó không thay thế được giá trị dài hạn của đấu trường châu Á.

Hệ quả là dễ thấy. Lứa cầu thủ tốt nhất không được thử lửa đúng chỗ. Những cầu thủ trẻ hơn bị đẩy vào hoàn cảnh vượt quá tầm, trong khi kết quả thi đấu khó phản ánh đúng thực lực nền bóng đá. Quan trọng hơn, thông điệp gửi đi rất rõ ràng: châu Á không phải ưu tiên số một.

Bóng đá Thái Lan từng là hình mẫu trong khu vực về tầm nhìn và cấu trúc. Nhưng câu chuyện U23 lần này cho thấy sự chệch hướng đáng lo. Khi SEA Games được đặt cao hơn giải U23 châu Á, đó không chỉ là một quyết định nhân sự, mà là lựa chọn chiến lược.

Và trong bóng đá, chiến lược sai hiếm khi chỉ để lại hệ quả trong một giải đấu.