U21 quốc gia 2026 chốt 12 đội vào vòng chung kết

Vòng chung kết U21 quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại PVF, với tổng tiền thưởng 500 triệu đồng.

VFF và FPT Play công bố nhà tài trợ chính cho vòng chung kết U21 quốc gia 2026.

Chiều 6/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và FPT Play công bố nhà tài trợ chính, đồng thời bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026.

FPT Play đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ chính, đơn vị bảo trợ truyền thông, sản xuất và phát sóng độc quyền vòng chung kết. Giải năm nay mang tên Cúp FPT Play.

Vòng chung kết U21 quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25/7 tại sân Trung tâm PVF - Bộ Công an, Hưng Yên. 12 đội góp mặt được chia vào 3 bảng. Bảng A gồm PVF CAND, Hà Nội, TP.HCM và An Giang. Bảng B có LPBank HAGL, Thể Công - Viettel, Sông Lam Nghệ An và Tây Ninh. Bảng C gồm Đồng Nai, PVF, Công An Hà Nội và SHB Đà Nẵng.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Ba đội nhất bảng, ba đội nhì bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

U21 Hà Nội là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải với 6 lần vô địch. Sông Lam Nghệ An xếp sau với 5 lần đăng quang. Trong khi đó, PVF bước vào giải năm nay với tư cách đương kim vô địch sau danh hiệu giành được năm 2025.

Tổng tiền thưởng của giải là 500 triệu đồng. Đội vô địch nhận 250 triệu đồng, á quân nhận 120 triệu đồng. Hai đội đồng hạng ba nhận mỗi đội 60 triệu đồng.

U21 quốc gia tiếp tục là sân chơi quan trọng trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam. Đây là giải đấu giúp các CLB kiểm tra chất lượng kế cận, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu nhân sự cho các đội tuyển trẻ, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hướng tới việc xây dựng lực lượng cho U23 và đội tuyển quốc gia.