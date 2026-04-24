U17 Việt Nam 2-0 U17 Malaysia: Văn Dương ghi bàn từ góc hẹp

Lúc 19h30 ngày 24/4, U17 Việt Nam nắm lợi thế lớn trước Malaysia ở trận chung kết giải khu vực 2026.

Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động, đẩy đối thủ phải lùi sâu phòng ngự. Hai cơ hội được đoàn quân áo đỏ tạo ra trong chưa đầy 5 phút, một trong số đó là pha sút xa của Lê Sỹ Bách.

Chỉ 2 phút sau, Sỹ Bách áp sát khung thành rồi tung cú sút từ góc hẹp, khiến thủ môn đối phương phải vất vả cản phá. Nỗ lực gây sức ép dồn dập của U17 Việt Nam được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Đào Quý Vương tận dụng cơ hội từ quả đá phạt góc để vung chân dứt điểm từ cự ly gần, khiến thủ mô bất lực.

Phút 21, tỷ số suýt nâng lên 2-0 cho U17 Việt Nam. Từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, số 4 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với một bàn thắng, U17 Việt Nam bất ngờ nhân đôi cách biệt sau pha đột phá và dứt điểm đầy ấn tượng của Nguyễn Văn Dương từ góc hẹp. Bóng đập cột trước khi đi vào lưới, khiến thủ môn Malaysia đứng chôn chân. Số 11 có bàn thắng thứ 5 tại giải đấu năm nay.

Hiệp một khép lại với sự chủ động hoàn toàn nghiêng về phía U17 Việt Nam. Ở bên kia chiến tuyến, U17 Malaysia chỉ biết gồng mình phòng ngự, thậm chí thực hiện những pha vào bóng thô bạo mới có thể ngăn cản tốc độ của Nguyễn Lực và đồng đội. Cơ hội duy nhất của đoàn quân áo vàng chỉ là cú sút xa chệch khung thành của tiền vệ số 11.

Nếu đánh bại Malaysia tối nay, U17 Việt Nam sẽ chính thức đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng giàu thành tích nhất giải Đông Nam Á (4 lần vô địch), vượt qua cả Thái Lan và Australia. Một chiến thắng không chỉ mang về chiếc cúp vàng mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự thống trị của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Dù từng để thua đậm Việt Nam 0-4 ở vòng bảng, U17 Malaysia đang bước vào trận chung kết với tâm thế hoàn toàn khác. Sau thất bại muối mặt đó, thầy trò HLV Shukor Adan đã lột xác ngoạn mục khi lần lượt đánh bại chủ nhà Indonesia và Lào để tiến thẳng vào trận đấu cuối cùng. Truyền thông Malaysia đang đẩy cao tinh thần "phục thù", trong khi HLV Shukor khẳng định bản lĩnh của các cầu thủ trẻ đã được trui rèn qua nghịch cảnh và sẵn sàng tạo nên bất ngờ bằng ý chí thép.

Sự tự tin của Malaysia không phải không có cơ sở. Lịch sử chỉ ra rằng "Những chú Hổ con" luôn là cái tên kỵ rơ với Việt Nam trong các vòng đấu loại trực tiếp khi toàn thắng ở cả hai lần gặp nhau tại bán kết năm 2013 và 2019. Cựu HLV Ong Kim Swee cũng kêu gọi các cầu thủ trẻ hãy chơi một trận cống hiến, không sợ hãi để bảo vệ thành tích toàn thắng mỗi khi lọt vào chung kết của bóng đá trẻ nước này.

U17 Việt Nam từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Với sức mạnh hủy diệt ghi 16 bàn thắng và chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 4 trận, Việt Nam được tờ New Straits Times thừa nhận là đội bóng có hệ thống đào tạo trẻ tốt nhất Đông Nam Á hiện tại. Bộ tứ tấn công Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách và Mạnh Cường đang đạt phong độ cực cao, sẵn sàng xuyên phá bất kỳ hàng phòng ngự nào.