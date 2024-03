Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sẽ 'cứu' Suni Hạ Linh?

Ngày 4/3, tờ Setn đưa tin ngôi sao hàng đầu Thái Lan Mai Davika tham gia Đạp gió 2024. Theo truyền thông, diễn viên được mệnh danh “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” cũng được bắt gặp ở Hồ Nam, địa điểm ghi hình Đạp gió 2024. Trong vài ngày qua, cô liên tục đăng ảnh, video tại Trung Quốc như một động thái ngầm xác nhận tham gia chương trình.

Như vậy, ngoài những ngôi sao Trung Quốc nổi tiếng như Thích Vy, Viên Á Duy, Tát Đỉnh Đỉnh, Liễu Nham... Suni Hạ Linh có đối thủ mạnh khác là Mai Davika. Bất chấp chặng đường đầy chông gai, Suni Hạ Linh vẫn quyết đấu ở Đạp gió 2024. Bởi quyết định này có thể mở ra cho cô nhiều cơ hội.

Từ những mùa đầu tiên, Đạp gió đã được xem như show “cứu vớt” sự nghiệp của các sao nữ qua tuổi 30 và không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp. Với Suni Hạ Linh, điều này có lẽ đúng bởi hoạt động nhiều năm nhưng tên tuổi nữ ca sĩ tại Việt Nam có phần trầm lắng, thậm chí dần đuối sức so với lứa ca sĩ trẻ.

Trở lại năm 2023, khi chưa tham gia Đạp gió, Chi Pu có danh tiếng, lượng fan cao nhưng cô cũng đông anti-fan bởi những phát ngôn ồn ào trước đó. Tuy nhiên, nhờ việc chứng tỏ được năng lực rồi thành đoàn ở Đạp gió, nữ ca sĩ lật ngược tình thế. Không chỉ lấy được thiện cảm của khán giả Việt, Chi Pu còn nổi tiếng ở Trung Quốc.

Cô liên tục xuất hiện trên truyền hình, mới đây trở thành thành viên của show Toàn viên gia tốc 2024 (Run For Time) phát trên đài Hồ Nam. Trước đó, nữ ca sĩ tham gia rất nhiều chương trình khác của Trung Quốc, chẳng hạn A Delicious Guess, Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á...

Tối 31/12/2023, Chi Pu cũng tham gia đêm diễn giao thừa của đài Hồ Nam. Chương trình có đông đảo ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc, chẳng hạn Vương Hạc Đệ, Dương Tử, Đàn Kiện Thứ, Amber Liu, Hà Cảnh, Tạ Na... Nữ ca sĩ đã song ca với Huỳnh Hiểu Minh.

Chi Pu cũng mở rộng hoạt động kinh doanh khi vừa khai trương quán phở thứ 2 tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ sở hữu lượng fan khá đông đảo tại đất nước tỷ dân. Khi Chi Pu có hoạt động tại Việt Nam, chẳng hạn ra mắt phim, nhiều fan cũng sang cổ vũ. Tài khoản Weibo của giọng ca Anh ơi ở lại hiện có hơn 350.000 theo dõi.

Nhìn vào những gì Chi Pu đạt được, hẳn nhiều nghệ sĩ Việt, nhất là những ai chưa thành công trong sự nghiệp cũng muốn “liều” một lần.

So với Chi Pu thời điểm thi Đạp gió 2023, Suni Hạ Linh ở hiện tại có phần im ắng hơn. Bởi thế, nếu có thể thành công như những gì Chi Pu nhận được sau Đạp gió, Suni Hạ Linh thực sự càng đúng với từ “lột xác”.

Chưa kể, Hoa ngữ là mảnh đất quá béo bở mà rất nhiều nghệ sĩ ở các nước khác cũng muốn mở rộng hoạt động sang thị trường này.

Trở lại trường hợp Mai Davika, theo Setn, sự xuất hiện của nữ diễn viên đã làm nổ ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Hầu hết bất ngờ khi một ngôi sao hàng đầu Thái Lan cũng tham gia Đạp gió, chương trình được xem như cơ hội “cứu” sự nghiệp của các sao nữ qua tuổi 30.

Cư dân mạng cho rằng địa vị của Mai ở quê nhà ngang ngửa Phạm Băng Băng và Angelababy ở Trung Quốc. Trong tin tức đăng giữa tháng 3/2023 trên Dara Daily, Mai Davika nằm trong top 6 nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Thái Lan cùng Chompoo Araya, Aum Patcharapa, Yaya Urassaya, Baifern Pimchanok và Bella Ranee.

Nữ diễn viên mang hai dòng máu Thái- Bỉ có thu nhập 150.000 baht (tương đương 4.300 USD ) cho mỗi tập phim, 8 triệu baht (hơn 232.000 USD ) cho mỗi hợp đồng quảng cáo và phí dự sự kiện là 200.000 baht ( 5.800 USD ).

Theo The Standard, Mai Davika là đại sứ thương hiệu mảng thời trang và làm đẹp đầu tiên của Gucci tại Thái Lan. Vừa qua, cô cũng tham dự show diễn của Gucci giới thiệu bộ sưu tập Fall Winter 2024 tại Tuần lễ thời trang Milan 2024. Nữ diễn viên cũng là “bạn thân” của thương hiệu trang sức xa xỉ Bulgari.

Rõ ràng sự nghiệp của Mai Davika chưa bao giờ tụt dốc để cần cứu vớt. Vậy lý do nữ diễn viên sinh năm 1992 tham gia Đạp gió là gì?.

Hầu hết khán giả cho rằng nguyên nhân để Mai Davika có mặt ở Hồ Nam là sức hút từ thị trường tỷ dân như Trung Quốc quá lớn.

Theo Sina, một trong những lý do để nghệ sĩ nước ngoài tới Trung Quốc hoạt động là thu nhập cao. Trong một cuộc phỏng vấn, Hwang Chi Yeol cho biết mức thù lao anh có thể nhận được ở Trung Quốc gấp 100 lần so với ở Hàn Quốc, Sina nhận định.

Theo Upmedia, tháng 2/2022, Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc ban hành luật mới, chấn chỉnh mức thù lao cao ngất trời của diễn viên nước này. Theo đó, tổng thù lao của tất cả diễn viên không được vượt quá 40% tổng chi phí sản xuất một bộ phim. Thù lao của nhóm diễn viên chính cũng không được vượt quá 70% tổng thù lao của tất cả diễn viên.

Nhưng cũng từ công bố trên, mức thù lao của những sao nữ hạng A Trung Quốc lần nữa bị lộ và gây tranh cãi vì quá cao. Upmedia nhận định con số cao đến kinh ngạc. “Số tiền họ kiếm được từ một phim có thể đủ để nuôi sống một nhân viên văn phòng nhiều đời”, Upmedia viết.

Chẳng hạn, Dương Mịch có thể kiếm được mức lương trung bình mỗi tập là khoảng 550.000 NDT (khoảng 76.000 USD ) và cô kiếm được gần 32 triệu NDT chỉ từ một bộ phim (khoảng 4,4 triệu USD ). Con số trên cao hơn rất nhiều so với Mai Davika dù họ cùng địa vị ở thị trường họ hoạt động.

Theo 163, Châu Tấn khi tham gia Như Ý truyện, thù lao lên tới 95 triệu NDT ( 13 triệu USD ). Năm 2021, Chương Tử Di tham gia The Rebel Princess và có nguồn tin tiết lộ thù lao của cô là khoảng 80 triệu NDT ( 11 triệu USD ).

Các ngôi sao Trung Quốc còn kiếm được tiền khủng từ nhiều hoạt động khác chẳng hạn quảng cáo, tham gia sự kiện, phát sóng trực tuyến… 163 đưa tin cuối năm 2022, khi làm cố vấn một mùa cho The Voice of China, Vương Lực Hoành nhận được thù lao 25 triệu NDT (gần 3,5 triệu USD ), trong khi Châu Kiệt Luân có thể kiếm 28-30 triệu NDT (3,8- 4,1 triệu USD ).

Thù lao cho các nghệ sĩ quá cao đã rất nhiều lần là chủ đề nóng trong làng giải trí Hoa ngữ. Theo Tân Hoa Xã, từ cách đây nhiều năm, những ngôi sao hàng đầu đã có thể nhận 5 triệu NDT (gần 700.000 USD ) cho mỗi tập của chương trình tạp kỹ. Mỗi mùa của một chương trình thường từ 10 đến 13 tập, đồng nghĩa họ có thể nhận 50-80 triệu NDT (7- 11 triệu USD ).

Những nghệ sĩ ít tên tuổi cũng có thể nhận hàng triệu NDT hoặc hàng trăm nghìn NDT cho mỗi mùa. Con số là không nhỏ và một lần nữa khẳng định sức hút quá lớn của thị trường tỷ dân.

