Suni Hạ Linh có thể 'đạp gió' ở Trung Quốc như Chi Pu?

Qua hành trình âm nhạc kéo dài khoảng 10 năm, Suni Hạ Linh cho thấy cô khá an toàn, chưa nhiều "chiêu" như Chi Pu. Đây sẽ là bất lợi của nữ ca sĩ ở Đạp gió 2024.

Sáng 1/3, Suni Hạ Linh xuất hiện tại một sân bay ở Trung Quốc. Đây cũng là địa điểm ghi hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 5. Như vậy, sau rất nhiều đồn đoán, Suni Hạ Linh là ca sĩ Việt Nam tiếp theo sau Chi Pu tham gia chương trình đình đám.

Chi Pu hiện tham gia rất nhiều chương trình ở Trung Quốc và tiếp xúc với các đồng nghiệp nổi tiếng nước này. Trong bài phỏng vấn cuối năm 2023, Tân Hoa Xã nhận định Chi Pu là nghệ sĩ Việt nổi tiếng tại Trung và có rất nhiều fan. Mọi thành công hôm nay của Chi Pu có được nhờ quyết định liều lĩnh, đó là tham gia Đạp gió 2023.

Và qua những thành tích Chi Pu đã đạt được, Suni Hạ Linh với tư cách người đi sau khó tránh khỏi sự so sánh hoặc kỳ vọng.

Suni Hạ Linh trước cột mốc Đạp gió

Suni Hạ Linh sinh năm 1993, bước ra từ cuộc thi Ngôi sao Việt do Đài truyền hình Việt Nam kết hợp với ê-kíp Hàn Quốc tổ chức năm 2014. Đây cũng là bệ phóng của Soobin Hoàng Sơn hay nhóm nhạc LIME. Nhờ chương trình này, Suni Hạ Linh có thời gian ngắn được đưa sang Hàn đào tạo. Thời điểm mới tham gia cuộc thi với tên thật Thu Giang, Suni không nổi trội về giọng hát, thậm chí còn nhiều thiếu sót. Thế nhưng, nữ ca sĩ dần tiến bộ để rồi trở thành một trong 4 thí sinh lọt vào chung kết.

Suni Hạ Linh đã phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Em đã biết, Thích rồi đấy, Chẳng thể là ai khác, Cảm nắng, Ngỏ lời… Nữ ca sĩ theo đuổi hình tượng đáng yêu, ngọt ngào với các MV mang đậm màu sắc âm nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên, Suni mất thời gian dài hoạt động không được chú ý.

Chưa kể, giai đoạn 2019 lao đao bởi khoản bồi thường cho công ty cũ, sự nghiệp của Suni Hạ Linh vì thế càng tụt lại so với bạn bè đồng trang lứa. Trong bài phỏng vấn với Tri thức - Znews, nữ ca sĩ từng thừa nhận cô chạnh lòng khi thấy bạn bè vượt lên.

Suni chủ yếu theo đuổi phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV.

Phải đến MV Không sao mà, em đây rồi thuộc thể loại ballad nhẹ nhàng, êm ả, cô mới tạo được chỗ đứng riêng trong thị trường Vpop và được khán giả biết tới nhiều hơn.

Nhưng sau bản hit phát hành cách đây 4 năm, Suni Hạ Linh lại dần im ắng, nhất là giữa sự bùng nổ của lứa ca sĩ trẻ thuộc thế hệ Z. Thời gian gần đây, sự nghiệp của Suni Hạ Linh có phần chững lại.

MV gần nhất của nữ ca sĩ là Mập mờ chỉ đạt 3,3 triệu lượt xem sau khoảng 5 tháng phát hành.

Liệu có làm nên chuyện

Trước khi tham gia Đạp gió, Chi Pu đã vài lần xuất hiện trên mạng xã hội hay trang tin ở Trung Quốc nhờ ngoại hình đẹp. Trang SH gọi Chi Pu là mỹ nhân và so sánh ngoại hình của cô với Địch Lệ Nhiệt Ba trong bài viết đăng vào cuối năm 2022. Trong khi đó, ở bài viết giới thiệu về Chi Pu, Sohu nhận xét cô có nét tương đồng với Địch Lệ Nhiệt Ba và Liễu Nham. Trang này có nhiều bài viết khác về Chi Pu từ trước khi cô nổi tiếng ở Đạp gió.

Thế nhưng chính Chi Pu cũng thừa nhận ở vòng trình diễn đầu tiên, cứ đến đoạn cô hát là không ai hò hét bởi họ không biết cô là ai. Mọi người im re vì chẳng hiểu nữ ca sĩ hát gì.

Trong khi đó, tìm kiếm tên Suni Hạ Linh bằng tiếng Trung, gần như không có bài viết nào về cô đăng trước khi có tin cô tham gia Đạp gió. Vài sản phẩm của nữ ca sĩ cũng được đăng lên trang chuyên chia sẻ video của Trung Quốc là Bilibili nhưng tương tác không đáng kể. Cứ chill thôi đạt hiệu ứng tốt nhưng đây không phải sản phẩm chính của Suni mà là cô góp giọng cùng Chillies.

Do đó, nếu Chi Pu gặp bất lợi không ai biết ở vòng đầu tiên thì Suni Hạ Linh càng khó khăn hơn trong công cuộc chinh phục khán giả của chương trình.

Trở lại trường hợp Chi Pu, từ gương mặt không ai biết, cô thành hiện tượng mà ngay cả truyền thông Trung Quốc cũng khen ngợi. Chi Pu không mạnh về giọng hát nhưng nhiều “chiêu”. Sự nhiều “chiêu” được cô chứng minh từ các sản phẩm âm nhạc với rất nhiều concept khác nhau, lại đầu tư mạnh về hình ảnh, bối cảnh. Đó là điều rất cần thiết cho một chương trình thiên về giải trí như Đạp gió.

Chi Pu luôn cho thấy sự sáng tạo, đầu tư trên các sân khấu trình diễn.

Ngay từ vòng đầu tiên, việc liên tục giật váy, thay đồ trên sân khấu đã giúp Chi Pu được truyền thông lẫn khán giả đánh giá cao. Chi Pu được khen ngợi đầu tư cho tiết mục, trong khi các tỷ tỷ còn lại khá an toàn, đơn điệu. Ở các vòng sau, giọng ca Anh ơi ở lại càng tỏa sáng với những ý tưởng trình diễn khó nhưng ấn tượng như đu dây, múa cột… Đặc biệt, thần thái, biểu cảm lôi cuốn khi trình diễn là lợi thế rất lớn của nữ ca sĩ.

Sau Chi Pu, Vpop cũng có Lyly tham gia The Next Stage 2023. Thế nhưng, cô dừng chân khá sớm và không tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh như Chi Pu. Một trong những lý do được cho là Lyly an toàn, thiếu sự đột phá.

Với trường hợp Suni Hạ Linh, hình ảnh của cô qua các sản phẩm âm nhạc từ trước đến nay chủ yếu là nhẹ nhàng, trong trẻo, ngọt ngào hoặc đáng yêu, tinh nghịch. Cô hài hòa về kỹ năng hát nhảy, trình diễn nhưng hình tượng chưa có sự biến hóa để gây kinh ngạc và khá giống trường hợp của Lyly. Do đó, nếu Suni không có sự đột phá, sáng tạo ngay từ vòng đầu tiên của Đạp gió, cô sẽ gặp khó.

Chưa kể, giọng hát của Suni Hạ Linh vừa vặn chứ không xuất sắc, nên cô càng khó cạnh tranh về yếu tố này, nhất là chương trình có những giọng ca "đỉnh" như Tát Đỉnh Đỉnh. Điều đó đòi hỏi Suni phải có chiến thuật thật khác biệt về trình diễn nếu muốn gây chú ý giữa dàn tỷ tỷ.

Tuy nhiên, Suni Hạ Linh vẫn có cơ hội, bởi danh sách tỷ tỷ năm nay được nhận định là không quá mạnh.

Năm ngoái, đối thủ cạnh tranh của Chi Pu là những gương mặt nổi tiếng Trung Quốc, chẳng hạn Amber, Tạ Na, Ella, Chu Châu… Trong khi đó, danh sách cạnh tranh với Suni Hạ Linh năm nay được cho là Thích Vy, Hàn Tuyết, Viên Á Duy, Tát Đỉnh Đỉnh, Chu Đan, Hàn Ý Oanh, Maeda Atsuko (center huyền thoại của AKB48)…

Trương Dư Hi là một trong những đối thủ của Suni Hạ Linh năm nay. Ảnh: Weibo.

Những cái tên kể trên vẫn nằm trong danh sách tin đồn. Còn Dương Cẩn Hoa, Liễu Nham, Thái Văn Tịnh, Chu Dương Thanh, Trần Hạo Vũ, Trương Dư Hi, Nicole Jung (cựu thành viên nhóm KARA)… đã có mặt ở thành phố ghi hình chương trình. China Times nhận định việc họ xuất hiện tại sân bay được xem như xác nhận tham gia Đạp gió 2024.

Sohu nhận định nếu danh sách trên là sự thật thì so với những mùa giải trước, Đạp gió 5 thiếu vắng các “chị đại” và khách mời lớn. “Ở các mùa trước, những nữ ca sĩ quyền lực như Ninh Tịnh, Na Anh, Ella đều được mời tham gia chương trình. Tuy nhiên, lần này, chương trình không có vị khách nổi trội trong danh sách”, Sohu viết.

Với danh sách đối thủ kể trên, nếu Suni Hạ Linh có chiến thuật tốt, có thể cô tạo được bất ngờ giống Chi Pu trước đó.

Sáng nay, khi hình ảnh Suni Hạ Linh xuất hiện ở sân bay Trung Quốc, cô lọt vào danh sách tìm kiếm của Weibo trong ít giờ. Sau khi tên của cô xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ tham gia, một số bài viết giới thiệu Suni cũng được đăng tải trên trang tin, mạng xã hội Trung Quốc và nhận nhiều tương tác. Đây là bước khởi đầu khá tích cực để Suni có thể tận dụng và tạo hiệu ứng lớn hơn trong những hoạt động sắp tới.