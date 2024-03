Dàn sao Việt đầu tư thế nào khi sang Singapore xem Taylor Swift?

Lý Hùng cho biết anh bỏ số tiền không nhỏ nhưng xứng đáng để có được trải nghiệm đáng nhớ ở concert Taylor Swift. Trong khi đó, Thanh Thanh Huyền chi khoảng 20 triệu đồng tiền vé.

Concert của Taylor Swift diễn ra tại Singapore tối 2/3 đã thu hút khoảng 55.000 khán giả từ nhiều nơi trên thế giới. Hàng nghìn người hâm mộ Việt cũng tới đây để hoàn thành ước mơ là sống trong những giai điệu âm nhạc truyền cảm hứng từ thần tượng.

Đặc biệt, dàn sao Việt cũng nô nức tới Singapore để tận hưởng các tiết mục của giọng ca Lover. Một số đến vì tình yêu với âm nhạc, sự nghiệp, cách xây dựng hình ảnh của Taylor Swift. Trong khi đó, theo Lý Hùng, anh đến vì muốn trải nghiệm, học hỏi xem show diễn quốc tế được tổ chức như thế nào.

Đêm diễn ấn tượng, xứng đáng với số tiền bỏ ra

Lý Hùng tới Singapore vào sáng 1/3. Nam diễn viên từ chối tiết lộ con số cụ thể nhưng anh cho biết chi phí không nhỏ khi tính tiền vé VIP (khoảng 22 triệu đồng theo giá bán chính thức của BTC) cộng vé máy bay, khách sạn, ăn uống… Tuy nhiên, số tiền này với anh là xứng đáng bởi show diễn của Taylor Swift đã để lại cho Lý Hùng nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Lý Hùng bày tỏ anh đã theo dõi Taylor Swift nhiều năm, từ thời cô khởi nghiệp với nhạc đồng quê rồi chuyển sang thể loại nhạc pop. Ở sân khấu Singapore, nữ ca sĩ 1989 tỏa sáng với vóc dáng, ngoại hình và cả giọng hát, phong thái đẹp, tự tin. Ngôi sao thế giới trình diễn liên tục khoảng 40 ca khúc.

“Tôi đến với tâm thế đam mê ca nhạc đồng thời muốn trải nghiệm, học hỏi xem show diễn nước ngoài được thực hiện, tổ chức như thế nào. Điều tôi rất thích ở show diễn của Taylor Swift là khâu soát vé. Quá trình này không hề có sự chen lấn và tất cả diễn ra bằng máy. Chúng tôi chỉ cần đưa vé vào máy. Vé chuẩn sẽ được qua cửa soát vé, xung quanh chỉ có vài nhân viên đứng quan sát. Mọi người cũng văn minh, có ý thức, ai vào đúng vị trí của người đó. Đây là điều tôi thấy rất tuyệt vời. Hôm đó, trời mưa, thời tiết không đẹp như mong muốn nhưng tôi đã có trải nghiệm rất tuyệt vời”, Lý Hùng bày tỏ.

Ngoài ra, theo lời Lý Hùng, đội ngũ an ninh cũng đông đảo và làm việc rất nghiêm túc, chỉn chu từ ngoài đến trong sân. Họ yêu cầu đỗ xe cách sân vận động cả km và khán giả phải đi bộ vào.

Concert của Taylor Swift làm hài lòng khán giả về chất lượng âm nhạc, an ninh... Ảnh: Straits Times.

“Show diễn được tổ chức rất chuyên nghiệp. Âm nhạc của Taylor Swift càng khiến tôi thấy việc bỏ tiền ra xem rất xứng đáng và hài lòng. Đạo diễn dàn dựng thông minh ấn tượng khi thay đổi liên tục về concept giúp người xem không thấy bị lặp lại hay nhàm chán, kết hợp với đó là hiệu ứng âm thanh, ánh sáng tốt. Background được làm hiệu ứng rất đẹp và liên quan đến nội dung hoặc câu chuyện trong bài hát. Chẳng hạn khi Taylor Swift thể hiện các ca khúc đồng quê, ở phía sau cô là hình ảnh nữ ca sĩ thuở mới vào nghề”, Lý Hùng nói thêm.

Theo Lý Hùng, Taylor Swift rất gần gũi, thân thiện, biết cách giao lưu với người hâm mộ. "Trên sân khấu, cô ấy nói rằng đây là lần đầu tiên về Singapore và cô ấy rất hạnh phúc khi khán giả từ khắp nơi đã đến ủng hộ. Đáp lại tình cảm đó, cô ấy hứa cháy hết mình trong 6 đêm diễn. Cô ấy nói thêm từ trong cánh gà đã nghe thấy tiếng reo hò của khán giả và giờ đây trên sân khấu cô ấy muốn nghe lại tiếng la đó", Lý Hùng kể.

Cách nữ ca sĩ dẫn dắt đêm diễn và âm nhạc của cô khiến 55.000 khán giả ở đó không phân biệt tuổi tác, văn hóa… mà cùng hòa mình vào các phần trình diễn. Họ reo hò theo các tiết mục, khi lại ngân nga theo thần tượng hoặc đưa tay lên hưởng ứng tiết mục.

“Điều tôi tiếc nuối nhất khi nhớ lại đêm diễn có lẽ là có đủ sức khỏe để tận hưởng hết các phần trình diễn hay không mà thôi. Tuy nhiên, tôi đứng lên nhảy không kém khán giả trẻ đâu nhé”, Lý Hùng hạnh phúc chia sẻ.

Cosplay Taylor Swift, in đủ lời bài hát

MC Thanh Thanh Huyền đến Singapore từ sáng 2/3 nhưng tới tối 4/3 cô mới vào xem thần tượng biểu diễn. MC cho biết hiện tại cô thấy rất hồi hộp khi sắp được gặp thần tượng.

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi có đủ duyên và săn được vé. Tôi đến show diễn vì yêu thích âm nhạc của Taylor Swift, đặc biệt Lover, ca khúc khiến tôi khóc trong lần đầu nghe được. Tôi rất mong đợi được trực tiếp nghe Taylor biểu diễn ca khúc đó. Taylor giỏi kể chuyện bằng âm nhạc, mỗi người khi nghe các bài hát của chị ấy đều tìm thấy chính mình trong đó. Lover là một bài hát ngọt ngào và cũng đại diện cho cách tôi nhìn nhận về tình yêu”, Thanh Thanh Huyền chia sẻ.

Lý Hùng (ảnh trái) muốn trải nghiệm show diễn nước ngoài. Trong khi đó, Thanh Thanh Huyền quyết định cosplay thần tượng.

Thanh Thanh Huyền cho biết trong chuyến đi lần này, cô chi khoảng 22 triệu đồng tiền vé xem concert cho 2 người và một đêm khách sạn. Nữ MC phải chi thêm khoản tiền khác cho chi phí máy bay (7 triệu đồng một người), ăn uống và những ngày còn lại ở khách sạn. Do vé máy bay, khách sạn đều tăng gấp nhiều lần so với trước đó nên Thanh Thanh Huyền hạn chế chi tiêu để tiết kiệm chi phí.

Về phần trang phục, trang điểm, Thanh Thanh Huyền cho biết cô cosplay Tayor Swift với son đỏ, mái tóc giả giống thần tượng, trang phục ôm sát có tua rua và boot cao bồi. Nữ MC hy vọng trang phục của cô gây ấn tượng với người hâm mộ trong concert. Trang phục này được Thanh Thanh Huyền mượn từ nhà thiết kế Đỗ Long.

Nhiều sao Việt khác cũng có mặt tại concert tối 2/3, chẳng hạn vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm, Phùng Khánh Linh, Ngọc Thanh Tâm, Min.

Ngọc Thanh Tâm cho biết trước khi tới concert, cô chuẩn bị kỹ lưỡng phần vé, trang phục. Nữ diễn viên in sẵn vé để có thể check in nhanh chóng. Về trang phục, cô lựa chọn 2 bồ độ. Một trong số đó lấy cảm hứng từ album Red của Taylor Swift. Ngoài ra, Ngọc Thanh Tâm in sẵn lời bài hát từ các ca khúc của giọng ca sinh năm 1989 để hát theo trong concert.

Trong hành trang tới concert của Min hay Thanh Thanh Huyền cũng không thể thiếu tập giấy dày in lời bài hát.