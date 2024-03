Kết quả việc fan Việt chi trăm triệu đồng xem concert Taylor Swift

Để tới Singapore xem Taylor Swift biểu diễn, khán giả Việt chi hàng chục, thậm chí trăm triệu đồng. Tuy nhiên, họ không tiếc nuối bởi concert hoành tráng, ấn tượng.

Concert được hàng trăm nghìn khán giả mong đợi của Taylor Swift chính thức diễn ra tối 2/3. Hàng nghìn khán giả Việt đã hòa chung không khí hào hứng, náo nhiệt trên Sân vận động Quốc gia của Singapore để thưởng thức những bản hit làm nên tên tuổi của Taylor Swift.

Để có được trải nghiệm đó, hầu hết khán giả Việt phải bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, từ tiền vé tới chi phí máy bay, khách sạn… Tuy nhiên, chia sẻ với Tri thức - Znews sau khi kết thúc đêm diễn, hầu hết đều cảm thấy số tiền họ bỏ ra xứng đáng.

Tổ chức chuyên nghiệp, an ninh chặt chẽ

Singapore là điểm đến duy nhất tại Đông Nam Á của Taylor Swift trong tour diễn lần này. Nữ ca sĩ biểu diễn 6 đêm 2-4/3 và 6-9/3.

Theo khán giả Nguyễn Đức Việt (30 tuổi, Hà Nội), show diễn kéo dài khoảng 4 tiếng với phần mở màn của Sabrina Carpenter từ 18h. Tới 19h, Taylor Swift chính thức xuất hiện trong tiếng reo hò không ngớt của hàng chục nghìn người hâm mộ. Đến khoảng 22h30, concert chính thức kết thúc.

Nguyễn Đức Việt dành nhiều lời khen ngợi cho ban tổ chức. Anh cho biết The Eras Tour tại Singapore là show diễn tuyệt vời, được tổ chức chuyên nghiệp. Thu hút 55.000 người tới xem, chưa kể hàng nghìn khán giả ở ngoài sân nhưng ban tổ chức luôn hướng dẫn rất chi tiết nên không hề xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Trao đổi thêm với Tri thức - Znews, Nguyễn Đức Việt chia sẻ anh dành khoảng 70 triệu đồng cho 2 người với chuyến đi 4 ngày 3 đêm. Số tiền này là tất cả chi phí vé concert, khách sạn, máy bay kết hợp đi chơi. Khán giả đến từ Hà Nội bày tỏ anh thấy số tiền bỏ ra là xứng đáng.

“Concert có chất lượng tuyệt vời, tiết mục nào cũng chỉn chu. Khâu an ninh và soát vé rất chuẩn, chuyên nghiệp, không hề có hiện tượng chen lấn xô đẩy. Mọi người đều rất văn minh. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là ánh sáng từ chiếc vòng đeo tay khán giả được phát khi vào sân. Ánh sáng tương tác theo từng bài hát rất thú vị”, khán giả bày tỏ.

Taylor Swift trong buổi diễn tối 2/3. Ảnh: Straits Times.

Khán giả Nguyễn Quỳnh Nga (33 tuổi, Hà Nội) có trải nghiệm tương tự. Chị cho biết Sân vận động Quốc gia Singapore rộng nhưng an ninh chặt chẽ và tổ chức tốt nên khán giả đi ra, đi vào trật tự. Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt nhưng rất nhanh chóng. Sân vận động bán đồ ăn và nước uống bên trong nhưng rất sạch sẽ. Nhân viên hỗ trợ và an ninh được bố trí khắp mọi nơi nên mọi người hét hò nhảy múa cũng không lộn xộn, vô tổ chức. Chưa kể các phương tiện công cộng cũng phát triển nên khi concert kết thúc, khán giả ra về nhanh chóng.

Taylor Swift trình diễn sung, khán giả quẩy hết mình

Nguyễn Quỳnh Nga là khán giả hâm mộ Taylor Swift hơn 13 năm. Do đó, trải nghiệm được xem thần tượng biểu diễn khiến chị hạnh phúc, vui sướng. Khi được hỏi về chất lượng các phần trình diễn, Quỳnh Nga bày tỏ với Znews: “Concert đủ hết giai đoạn và các bài hát nổi bật trong từng era ở suốt sự nghiệp của Taylor. Nhờ đó, nó mang lại cho người xem nhiều cảm xúc khác nhau, từ sôi động, hò hét đến sâu lắng, ngân nga”.

“Taylor trình diễn cực kỳ sung, chuyên nghiệp và hay, giọng ổn định dù hát liên tục từ 19h đến khoảng hơn 22h và khoảng nghỉ để thay đồ, chuyển era không đến 5 phút. Lúc giao lưu, chị cũng rất thân thiện và tặng khán giả bản mashup 3-4 bài liền trong phần surprise song. Dàn vũ công chuyên nghiệp, nhảy đẹp, tương tác tốt. Band nhạc chơi hay. Nói chung họ bổ sung rất lớn vào thành công của đêm diễn”, chị Quỳnh Nga bày tỏ.

Theo khán giả Quỳnh Nga, sân khấu của concert to, rộng, hiện đại, hiệu ứng đẹp và chuyên nghiệp, đặc biệt chất lượng âm thanh tuyệt vời.

“Chi phí cho chuyến đi này của tôi là vé VIP 2 khoảng hơn 13 triệu đồng, cộng thêm vé máy bay 5 triệu đồng với 2 triệu đồng tiền khách sạn. Concert rất tuyệt vời. Tôi thấy nó đáng từng đồng, từng nỗ lực săn vé và công sức đi từ Hà Nội sang Singapore”, chị bày tỏ.

Khán giả Võ Trung Hậu có trải nghiệm đáng nhớ tại concert.

Với khán giả Võ Trung Hậu (28 tuổi, TP.HCM), show diễn lần này có thể nói là show lớn nhất anh từng đi.

"Show diễn rất hoánh tráng từ âm thanh, ánh sáng. Âm nhạc của Taylor không có gì để chê. Tôi thích nhất khâu dàn dựng và đem ý tưởng của các MV, album lên sân khấu. Mỗi era là một concept khác nhau, khiến khán giả không rời mắt được. Tôi phải công nhận tài năng của Taylor. Cô ấy quá giỏi, tài năng khi trình diễn hơn 40 bài hát”, anh nói với Znews.

Cũng như những khán giả trên, anh Võ Trung Hậu nhận định an ninh khá nghiêm ngặt và chuyên nghiệp. Quy trình chuẩn quốc tế, soát vé bằng máy nên nhanh chóng, không phải xếp hàng lâu.

Đây cũng là dịp để khán giả Việt giao lưu với người hâm mộ của Taylor Swift từ khắp nơi. Anh Dương Tiểu Minh (34 tuổi, TP.HCM) kể đến bài Love Story, mọi người nhào lên phía trên khiến khu VIP vỡ trận. Tuy nhiên, không có tình trạng xô đẩy bởi an ninh nghiêm ngặt. Mọi người chỉ đứng hát theo Taylor Swift.

“Phần giữa sự kiện, ê-kíp Taylor Swift đi quanh khu VIP lựa chọn một fan may mắn để tặng mũ trong tiết mục 22. Một bé gái may mắn được chọn. Khi bé đi xuống, mọi người đều reo hò và đập tay chúc mừng bé. Chúng tôi được kết bạn bốn phương, trao đổi vòng friendship (vòng tình bạn) và tặng sticker dán mặt cho nhau”, khán giả kể.

Tổng chi phí của anh là 135 triệu đồng, bao gồm vé VIP 1 là gần 23 triệu đồng, chi phí khách sạn là 65 triệu đồng và máy bay hạng thương gia là 58 triệu đồng.

Vấn nạn vé giả, bị hủy vé

Theo tờ 8world của Singapore, khi concert của Taylor Swift bắt đầu vào tối 2/3, rất nhiều fan vẫn không thể vào trong sân vận động bởi mua phải vé giả. Họ đã rơi vào bẫy lừa đảo khi mua vé từ những người bán trung gian.

Đối với những người hâm mộ Taylor Swift, việc được tham dự concert của thần tượng là một giấc mơ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các vụ lừa đảo đã làm tiêu tan giấc mơ đó. Cảnh sát cho biết tính tới hết 2/3, có hơn 330 người mua phải vé giả và tổng thiệt hại ước tính ít nhất là 29.000 USD , 8world đưa tin.

Một nạn nhân cho biết: "Chúng tôi đã chờ đợi ngày này để được xem Taylor biểu diễn trực tiếp trong nhiều tháng trời. Giờ đây, tôi thực sự thật đau lòng và rất buồn”.

Nạn nhân khác chia sẻ: "Mọi chuyện khá tệ. Tôi đã tốn rất nhiều tiền để đến đây xem Taylor Swift. Tôi muốn có một chuyến du lịch thực sự nên đã bỏ ra hàng nghìn USD. Đó là tổn thất lớn".

Ngoài kiếp nạn vé giả, nhiều khán giả Việt rơi vào tình huống lao đao vì sát giờ sự kiện diễn ra thì bị hủy vé. Anh Võ Trung Hậu là một trong số đó. Anh mua vé qua một công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi tới Singapore vào sáng 2/3, anh nhận được thông báo vé bị hủy. Do đó, khán giả phải gấp rút mua vé khác để xem show vào tối cùng ngày như kế hoạch ban đầu nên tổng chi phí bị đội lên.

Concert thu hút hàng chục nghìn khán giả nhưng nhiều người bị hủy vé hoặc mua phải vé giả. Ảnh: Straits Times.

Anh Võ Trung Hậu cho biết, vé ban đầu anh mua là 10 triệu đồng. Nhưng khi tới Singapore, anh phải bỏ thêm 6 triệu đồng mua vé khác. Tất cả chi phí của anh khi tới Singapore là hơn 40 triệu đồng, chưa kể ăn uống và những khoản tiêu khác.

Do đó, khi được hỏi vấn đề gì gây khó khăn, mệt mỏi nhất để đến được concert của Taylor Swift, các khán giả đều trả lời với Znews là mua vé.

Ngoài ra, như khán giả Dương Tiểu Minh cho biết, khâu mất thời gian duy nhất ở concert là xếp hàng để mua merch (sản phẩm liên quan đến thần tượng).

Anh kể: “Tôi xếp hàng mua merch mất tới 4 tiếng, không dám đi đâu, làm gì. Các bạn mua merch đứng thử đồ rồi xem thông tin, mua giúp bạn bè khiến hàng rất đông”.