Tỷ phú Trần Bá Dương dự thu nửa tỷ USD từ bán chuối

Del Monte (Mỹ) cùng các nhà phân phối Trung Quốc, Nhật Bản đã cam kết bao tiêu toàn bộ sản lượng chuối năm 2027 của Thaco Agri với doanh thu xuất khẩu dự kiến gần 500 triệu USD.

Ngày 12/11, CTCP Nông nghiệp Trường Hải - Thaco Agri (thành viên của Tập đoàn Thaco) đã ký kết loạt hợp đồng hợp tác, xác nhận sản lượng dự kiến và đơn giá cung ứng chuối cho các thị trường năm 2027.

Đáng chú ý, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaco, cho biết các hợp tác này đồng nghĩa với việc toàn bộ sản lượng chuối đầu ra năm 2027 của Thaco Agri đã được các đối tác bao tiêu.

Dự kiến xuất khẩu 680.000 tấn chuối, thu gần nửa tỷ USD

Một trong những đối tác tiêu thụ chuối lớn nhất của Thaco Agri hiện này là Tập đoàn Del Monte (Mỹ). Dịp này, hai bên đã ký kết hợp tác về cung ứng chuối dài hạn, với vùng sản xuất tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Thaco Agri đồng thời sẽ phát triển các vùng trồng dứa chuyên biệt theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu thu mua trong tương lai của Fresh Del Monte.

Bên cạnh đó, công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương cũng ký kết hợp đồng phân phối chiến lược tại thị trường Trung Quốc với 5 đối tác, tổng sản lượng cung ứng năm 2027 dự kiến hơn 22.900 container chuối tươi, tăng hơn 3 lần so với sản lượng đã tiêu thụ cho các đối tác này năm 2026.

Ngoài ra, 2 đối tác khác cũng ký hợp đồng cam kết tiêu thụ gần 3.100 container chuối tươi của Thaco Agri tại thị trường Nhật Bản năm tới, tăng 3,6 lần sản lượng năm 2026.

Ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Thaco Agri và ông Cristian Alvarado, Tổng giám đốc Del Monte Việt Nam, ký hợp tác cung ứng chuối dài hạn. Ảnh: BTC.

Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Trần Bá Dương cho biết năm 2026, Thaco Agri có tổng cộng 9.700 ha chuối, trong đó diện tích cho thu hoạch vào khoảng 6.500 ha, sản lượng xuất khẩu đạt 214.000 tấn. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt 90.000 tấn, chiếm 8,5% thị phần; xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 124.000 tấn, chiếm 6% thị phần ở nước này.

Năm 2027, với sản lượng cung ứng đã ký kết với các đối tác, ông Dương cho biết Thaco Agri có thể chiếm khoảng 14% thị phần xuất khẩu chuối vào Nhật Bản. Trong khi sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc dự kiến chiếm 22% thị phần.

Chia sẻ rõ hơn về nội dung này, ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Thaco Agri cho biết sản lượng chuối xuất khẩu của doanh nghiệp trong năm 2027 dự kiến vào khoảng 680.000 tấn. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản khoảng 150.000 tấn, tăng gấp 3 lần năm 2026, chiếm 14% thị phần; sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc dự kiến gần 500.000 tấn, tăng gấp 5 lần năm ngoái và chiếm 22% thị phần. Còn lại khoảng 30.000 tấn chuối tươi sẽ được doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường khác.

Với doanh số xuất khẩu kể trên, Thaco Agri dự kiến ghi nhận 498 triệu USD doanh thu xuất khẩu chuối năm tới. Đặc biệt, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm này lên tới trên 30% doanh thu, tương đương gần 150 triệu USD .

“Đập đi xây lại”

Tại Hội nghị đối tác chiến lược năm 2027 diễn ra sau đó, ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc Thaco Agri, đã chia sẻ lại quá trình doanh nghiệp tiếp quản các dự án nông nghiệp lớn từ Công ty HAGL Agrico của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) và hành trình “đập đi xây lại” các dự án này.

Cụ thể, ông Sơn cho biết Thaco Agri được thành lập năm 2019, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tái cấu trúc và tiếp nhận các dự án nông nghiệp của HAGL Agrico tại Campuchia và vùng Cao Nguyên (Việt Nam), với khoảng 44.465 ha đất. Trong đó, doanh nghiệp phải trả nợ ngân hàng thay cho HAGL Agrico khoảng 18.414 tỷ đồng .

Đến năm 2021, công ty tiếp tục nhận trách nhiệm trực tiếp điều hành và quản trị HAGL Agrico trên tổng diện tích đất còn lại khoảng 35.757 ha tại Lào và Campuchia, đồng thời trả 15.990 tỷ đồng nợ ngân hàng của HAGL Agrico.

“Chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu, học hỏi và nhất là từ thực trạng HAGL Agrico khi mà diện tích đất được chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái nhưng cho năng suất thấp, chất lượng kém”, ông Sơn chia sẻ.

Một xí nghiệp trồng chuối của Thaco Agri tại Khu liên hợp Snuol (Campuchia). Ảnh: Thaco Agri.

Tổng giám đốc Thaco Agri cho biết sau khi tiếp quản loạt dự án nông nghiệp này, đến năm 2026, doanh nghiệp đã đầu tư tổng cộng 42.500 tỷ đồng vào 4 Khu liên hợp: Snuol, Koun Mom (Campuchia), Nam Lào và vùng Cao Nguyên (Việt Nam).

Năm 2026, diện tích chuối đã trồng đạt 9.700 ha, diện tích cho thu hoạch là 6.500 ha, sản lượng chuối xuất khẩu là 214.400 tấn, trong đó toàn bộ chuối được xuất khẩu sang Nhật Bản và Trung Quốc.

Chuối của Thaco Agri được phân phối ra thị trường thông qua các đối tác lớn như Tập đoàn Del Monte (Mỹ), Công ty Xinfadi và Tokyo Seika tại thị trường Nhật Bản; Công ty Willink, Pagoda, Sofia tại Trung Quốc. Doanh thu xuất khẩu năm 2026 là 242 triệu USD .

Năm 2027, ông Trần Bảo Sơn cho biết Thaco Agri dự kiến tập trung trồng mới 7.000 ha chuối, nâng tổng diện tích đến cuối năm 2027 lên 16.700 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là 13.200 ha; sản lượng xuất khẩu ước đạt 680.000 tấn.

Công ty cũng dự kiến trồng mới 1.100 ha cây ăn trái gồm sầu riêng, xoài, bưởi; trồng mới 750 ha cây lâm nghiệp. Sản lượng trái cây tươi xuất khẩu ước đạt 4.500 tấn.

Ngoài các sản phẩm cây trồng, ông Sơn cho biết đến cuối năm 2026, tổng đàn bò của doanh nghiệp đã đạt hơn 166.000 con, bao gồm bò sinh sản, bê và bò thịt bán chăn thả được chăn nuôi tại các Khu liên hợp ở Campuchia, Nam Lào, và vùng Cao Nguyên (Việt Nam).

Sản lượng bò thịt thương phẩm năm 2026 là 8.500 tấn, với doanh thu hơn 660 tỷ đồng , chủ yếu tiêu thụ trong nước.

Năm 2027, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển đàn bò sinh sản, bò thịt lên 200.000 con, cung cấp hơn 12.500 tấn bò thịt thương phẩm cho thị trường Việt Nam, với doanh thu ước đạt 1.100 tỷ đồng .

Ngoài ra, vị lãnh đạo cho biết trong năm tới, công ty sẽ triển khai đầu tư các dự án trồng dứa, mía tại Campuchia; dự án sản xuất lúa và ngũ cốc tại Hưng Yên; các dự án trang trại chăn nuôi heo giống, heo thịt quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; Cụm công nghiệp, cảng cạn và trung tâm logistics Cao Nguyên tại Pleiku, Gia Lai. Tổng mức chi đầu tư năm 2027 dự kiến hơn 5.470 tỷ đồng .