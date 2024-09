Tỷ phú Singapore còn hủy hoại Valencia tới bao giờ?

Người ta đôi khi không nhớ những gì bắt đầu, mà chỉ in đậm ký ức về kết thúc. Một thập niên trôi qua kể từ khi tỷ phú Singapore, ông Peter Lim nắm quyền điều hành Valencia (biệt danh “Bầy dơi”), mọi thứ với CLB vẫn chưa khởi sắc.

Dự án sân mới Nou Mestalla vẫn là giấc mơ dang dở với người Valencia. Thành tích chưa được cải thiện, khó khăn tài chính vẫn bủa vây CLB khi khoản nợ chưa được giải quyết. Tính tới tháng 6/2022, “Bầy dơi” đối mặt khoản nợ 400 triệu euro, trong đó có 216 triệu euro là nợ ngắn hạn. Hiện tại, đội chủ sân Mestalla được ghi nhận mang khoản nợ 297 triệu euro.

Tiền bạc eo hẹp dẫn tới hạn chế trong việc đầu tư vào đội hình Valencia. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2023/24, họ chỉ chi 10,40 triệu euro cho các cầu thủ mới. Một năm sau, con số này rớt xuống 10 lần. Mỗi mùa giải trôi qua, người hâm mộ lại thấy “Bầy dơi” phải chia tay những tài năng sáng giá để cân bằng sổ sách.

Hè qua, ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs gây quỹ 120 triệu euro để cứu Valencia khỏi các vấn đề tài chính. Những hy vọng bắt đầu le lói với “Bầy dơi”. Năm 2025, sân mới Nou Mestalla có thể được hoàn tất – nhưng đó là lý thuyết.

Tỷ phú Peter Lim đang gây ra sự chia rẽ. 10 năm trước, người hâm mộ Valencia hát vang tên ông, coi doanh nhân này là vị cứu tinh của CLB – vốn đang ngập trong nợ nần và không có danh hiệu nào suốt thập kỷ. Một thập niên sau, mọi thứ đảo chiều chóng vánh.

Hôm 12/8, hàng trăm người hâm mộ đứng bên ngoài sân Mestalla kêu gọi tỷ phú người Singapore khăn gói rời đội bóng. “Việc bổ nhiệm ông Peter Lim làm người điều hành đội bóng là nỗi thất vọng lớn nhất trong đời tôi”, một người Valencia nói với TodayOnline.

“Chủ sở hữu không thực hiện những điều mình hứa. Dự án sân mới chưa hoàn thành. Ông ấy cũng không tạo ra được đội hình chiến thắng và mang tới sự ổn định cho CLB”, một sinh viên đang học tại Valencia thốt lên.

Câu chuyện không có gì mới. Từ nhiều năm qua, làn sóng phản đối ông Peter Lim tăng vọt. Trong các trận đấu của Valencia, hình ảnh người hâm mộ giơ băng rôn đòi tỷ phú Singapore từ chức liên tục xuất hiện, họ cho rằng doanh nhân này không đủ năng lực lèo lái CLB, đồng thời tạo ra sự thiếu kết nối giữa hội đồng quản trị và người hâm mộ.

“Họ không hiểu ý nghĩa của việc trở thành chủ sở hữu của một CLB cũng như thiếu những kiến thức cơ bản về bóng đá. Người hâm mộ tin rằng ban quản lý không phân biệt được quả bóng với quả dưa hấu”, người hâm mộ tên Manuel Gimeno Real nói.

Ở cấp thượng tầng của Valencia, vị trí chủ tịch thuộc về bà Chan Lay Hoon – có nền tảng về quản lý doanh nghiệp và tài chính. Trong khi đó, người tiền nhiệm Anil Murthy là cựu ngoại giao Singapore. Ông Murthy đã rời nhiệm vụ vào năm 2022 sau xích mích không thể hàn gắn với tỷ phú Peter Lim.

Mổ xẻ thêm về nguyên nhân khiến Valencia ngày càng lụn bại, người hâm mộ Fernando Madrazo cho rằng ban quản lý dường như đang mua và bán cầu thủ dựa trên lợi ích kinh tế, thay vì khả năng chuyên môn. Trường hợp của Thierry Correia là ví dụ. Valencia từng bỏ ra tới 15 triệu euro để mua hậu vệ phải vô danh này từ Sporting Lisbon.

Quan trọng hơn, qua từng năm Valencia đều bán đi những cầu thủ hay nhất. Sau Francis Coquelin tới Ferran Torres, Dani Parejo, hết Carlos Soler lại đến Lee Kang-in, đội hình Valencia vì vậy cũng trở nên giảm chất lượng. Đã có những sự bổ sung nhân sự được “Bầy dơi” thực hiện, dù vậy họ đều thất bại trong việc khỏa lấp khoảng trống người đi trước để lại.

Giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có quan điểm ủng hộ tỷ phú Peter Lim và cộng sự. Gần đây, Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas cho rằng “Bầy dơi” nên cảm ơn chủ sở hữu vì giúp CLB thoát khỏi cảnh phá sản. Đồng thời, người hâm mộ quá tham lam khi muốn “đẩy nhanh tiến độ một cách thái quá”.

“Tôi hy vọng vấn đề sân bãi của Valencia được sớm giải quyết. Bạn phải có tầm nhìn xa thay vì ngắn hạn. Việc gây sức ép đòi ông Peter Lim phải rời đi chỉ để câu chuyện sân mới được hoàn thành không phải điều tôi muốn thấy. Điều đó cũng không thể chấp nhận”, ông Tebas nhấn mạnh.

Chủ tịch La Liga cũng khẳng định việc tỷ phú Peter Lim tiếp quản Valencia cách đây 10 năm là một sự cứu rỗi với CLB. “Ông ấy tới đây và cứu đội bóng khỏi nguy cơ phá sản. Song, có những thứ chỉ tồn tại rất ngắn trong bóng đá”, Chủ tịch Tebas chia sẻ thêm.

Mùa này, Valencia đứng chót bảng sau 5 vòng đấu, họ mới có 1 điểm. CLB trải qua chuỗi 12 trận không thắng ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha (tính từ mùa trước). Một khởi đầu thảm hại với đội bóng từng là thế lực của bóng đá xứ bò tót.

Mùa 1999/00, Valencia từng có chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng – bao gồm 4 thất bại và 1 kết quả hoà. Song, “Bầy dơi” bừng tỉnh sau đó khi kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3. Tại Champions League, họ thậm chí lọt vào trận chung kết.

Nhưng lúc này, mọi thứ đã khác. Sự bi quan bao trùm lấy CLB. Đồng ý rằng “Bầy dơi” phải đối mặt với giai đoạn đầu mùa rất khó khăn, họ lần lượt đụng độ Barcelona, Athletic Bilbao hay Atletico Madrid. Cuối tuần này, Valencia lại phải tiếp Girona FC trên sân nhà.

Lịch thi đấu là thứ “Bầy dơi” không thể kiểm soát. Còn có những điều họ có thể kiểm soát, như tăng cường lực lượng để tăng sức mạnh. Dù vậy, Valencia giờ lâm cảnh khủng hoảng tài chính. Việc CLB khép lại kỳ chuyển nhượng hè 2024 với con số 1,20 triệu được chi ra nói lên tất cả.

Theo El Pais, từ năm 2020, tổng số tiền Valencia thu được từ bán cầu thủ đã vượt qua con số 200 triệu euro. Sau tất cả, người ta tự hỏi chủ sở hữu Peter Lim đã làm gì với khoản tiền ấy mà để “Bầy dơi” ra nông nỗi này?

