Tuyên bố của tiền đạo La Liga bị nghi tấn công tình dục

Tối 9/9 (giờ Hà Nội), Rafa Mir thông báo trên trang cá nhân rằng anh vô tội và tin tưởng hoàn toàn vào sự công bằng của luật pháp Tây Ban Nha.

"Vụ việc đã có một bước ngoặt quan trọng cho thấy cáo buộc đó (tấn công tình dục - PV) hoàn toàn vô căn cứ", cựu tiền đạo Wolves tuyên bố.

Anh nói thêm: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến CLB Valencia, đội ngũ huấn luyện, các đồng đội và trên hết là người hâm mộ vì đã không tuân thủ quy định, ngay cả trong ngày nghỉ, với lịch trình nghiêm ngặt của một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi phải nghiêm chỉnh hơn sau khởi đầu mùa giải mới không như mong đợi".

Rafa Mir khẳng định bản thân sẽ hoàn toàn tập trung vào việc giúp đỡ đội bóng vượt qua khó khăn ở thời điểm này và sẵn sàng làm việc với tòa án để vụ việc sớm được sáng tỏ.

Hôm 3/9, cầu thủ 27 tuổi bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ 25 tuổi. Vụ việc xảy ra ở một bữa tiệc tại nhà riêng Mir. Trước đó, cả hai được cho là gặp nhau ở một hộp đêm. Sau khi bị giam giữ khoảng 2 hôm, anh hầu tòa và nộp tiền để tại ngoại.

Theo Marca, vụ việc không chỉ dừng lại ở Mir và cô gái 25 tuổi. Xuất hiện thông tin cho rằng có tới 2 cô gái gửi đơn tố cáo Mir và một người đàn ông khác có hành vi tấn công tình dục tại nhà riêng tiền đạo này.

Hiện tại, Valencia cấm Mir tham gia tập luyện. "Bầy dơi" đang thu thập thêm thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng dành cho chân sút này. Sau 4 trận ở La Liga mùa giải năm nay, Valencia mới giành được 1 điểm và đứng chót bảng xếp hạng.

Mir là cầu thủ thuộc biên chế Sevilla. Hè 2024, anh gia nhập Valencia theo dạng cho mượn. Cầu thủ này từng có thời gian khoác áo Wolves ở Premier League.

