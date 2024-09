Girona FC trở lại là 'hiện tượng' La Liga?

Trên sân Ramón Sánchez Pizjuán của Sevilla thuộc vòng 3 La Liga rạng sáng 2/9 (giờ Hà Nội), Girona FC có chiến thắng 2-0. Ivan Martin và Abel Ruiz là tác giả các bàn thắng giúp đại diện xứ Catalonia giành 3 điểm, theo đó đưa CLB nhảy vọt lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

Sau khởi đầu mùa giải gây thất vọng, Girona FC bắt đầu trở lại với dáng dấp "hiện tượng" như mùa trước. Chạm trán Sevilla, tân binh Abel Ruiz có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Cú sút phạt đền thành công ở phút 73 mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho không chỉ cầu thủ mà cả CLB.

Girona FC trải qua mùa 2024 với nhiều biến động nhân sự. Họ chia tay những trụ cột như Artem Dovbyk, Savinho, Aleix García... Tuy nhiên, CLB vẫn còn HLV Michel trên ghế huấn luyện và đặc biệt hậu vệ trái Miguel Gutiérrez - người chơi rất hay trong chiến thắng trước Sevilla.

Gutiérrez là tác giả pha kiến tạo để Martin làm tung lưới Sevilla mở tỷ số trận đấu ở phút 41. Kể từ La Liga mùa 2022/23, cựu cầu thủ của Real Madrid có 4 bàn và 11 kiến tạo, trở thành hậu vệ ghi dấu ấn vào bàn thắng (ghi bàn/kiến tạo) nhiều nhất trong 2 năm qua.

Trên sân Ramón Sánchez Pizjuán, những tình huống leo biên tấn công của Gutiérrez làm khổ hàng thủ chủ nhà, giúp Girona FC tạo ra tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,11. Ở phần sân bên kia, xG của Sevilla chỉ đạt 1. Chính điều này tạo ra khác biệt giữa hai đội.

Đánh bại Sevilla với tỷ số 2-0, Girona FC tiếp tục trở thành khắc tinh với đại diện vùng Andalusia. Trong 6 lần chạm trán gần nhất, chiến thắng đều thuộc về CLB xứ Catalonia. Một thống kê ấn tượng với đội bóng tý hon và hoàn toàn kém tiếng ở xứ sở bò tót.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ tấm tắc khen ngợi màn trình diễn của Girona FC. Hơn hết, bất kỳ chiến thắng nào với thầy trò Michel hiện tại đều đáng ngưỡng mộ. Đó là vì CLB chia tay nhiều tên tuổi trong kỳ chuyển nhượng hè qua, trong khi đội hình chỉ được đầu tư "khiêm tốn".

Ở vòng đấu tiếp theo của La Liga, Girona FC tiếp Barcelona trên sân nhà. Trận đấu này cũng mở ra chuỗi ngày bão tố với CLB. Sau cuộc tiếp đón kình địch cùng thành phố, đội bóng của HLV Michel sẽ di chuyển tới Paris để chạm trán PSG ở lượt đấu đầu tiên của UEFA Champions League theo thể thức mới.

Tiếp đó, họ phải di chuyển đến Mestalla để làm khách trước Valencia. Rayo Vallecano và Celta Vigo là những đối thủ tiếp theo của Girona FC trong tháng 9.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.