Girona FC chia đôi cảm xúc

Khép lại trận đấu trên sân Municipal de Montilivi, Girona FC đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-0. Ở trận này, tân binh Donny van de Beek có pha kiến tạo đầu tiên, giúp Cristhian Stuani ấn định thắng lợi giòn giã cho đội chủ nhà.

Osasuna không phải đối thủ khó chịu với Girona FC. Mùa trước, họ toàn thua trong hai lần đụng độ đại diện xứ Catalonia. Đến lần chạm trán này, tình hình không thay đổi khi chủ nhà tỏ ra quá mạnh.

Trong hiệp một, Bryan Gil có bàn khai thông thế bế tắc ở phút 34. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Girona FC bùng nổ. Lần lượt Viktor Tsygankov, Abel Ruiz và Stuani lên tiếng để mang về 3 điểm cho đội nhà.

Girona FC cuối cùng đã biết đến chiến thắng. Khác mùa 2023/24, họ khởi đầu rực rỡ, liên tiếp tạo ra những cơn địa chấn. Nhưng 1 năm sau, Girona FC phải chờ đến vòng 3 của La Liga mới tận hưởng mỹ vị chiến thắng.

Cùng thời điểm của trận Girona FC gặp Osasuna, lễ bốc thăm UEFA Champions League mùa 2024/25 đã diễn ra, theo đó thầy trò Miguel Ángel Sánchez Muñoz đã xác định được những đối thủ sắp phải so tài. Đó là Liverpool, Arsenal, Feyenoord, ŠK Slovan Bratislava, PSG, AC Milan, PSV Eindhoven và Sturm Graz.

Trong đó, Girona FC sẽ chơi trên sân nhà gặp Liverpool, Arsenal, Feyenoord, ŠK Slovan Bratislava. Với những trận còn lại, họ phải đá ở sân đối phương.

Girona FC thật sự ra ngõ gặp núi. Ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở UEFA Champions League, đội bóng từng là "hiện tượng" của La Liga mùa trước phải đụng độ những tên tuổi đáng gờm. Ngay cả các đối thủ được đánh giá "đồng hạng cân" như PSV, Sturm Graz cũng không thể bị xem thường.

Trong số những đối thủ mà Girona FC sắp chạm trán, Liverpool, AC Milan, PSV Eindhoven và Feyenoord từng là cựu vô địch Champions League. Còn Arsenal, PSG sở hữu đội hình mạnh, đã tiến sâu ở cúp châu Âu mùa 2023/24. Trong quá khứ, hai CLB này cũng giành ngôi á quân Champions League.

Trên El Mundo Deportivo, nhà báo Oscar Zarate chạy dòng tiêu đề lớn "bảng đấu kinh hoàng với Girona FC". Đó như lời nhắc nhở với thầy trò Michel rằng mùa 2024/25 sẽ đầy thách thức và đội bóng cần sớm có những kế hoạch cụ thể, như nên phân phối sức ra sao, tập trung cho mặt trận nào...

