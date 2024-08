'Hiện tượng' Girona FC lại thua

Chuyến du đấu hè của Girona FC - đội bóng từng về đích ở vị trí thứ ba tại La Liga mùa 2023/24 - trên đất Anh khép lại trong sự thất vọng. Sau khi để Newcastle nhấn chìm với tỷ số 0-4 hôm 10/8, đại diện xứ Catalonia thua tiếp AFC Bournemouth.

Trận gặp AFC Bournemouth là cữ dượt cuối cùng của thầy trò Michel trước khi bước vào mùa giải mới 2024/25. Vào ngày 16/8, Girona FC sẽ chơi trận mở màn La Liga khi làm khách trên sân Benito Villamarín của Real Betis.

Theo Mundo Deportivo, thất bại trước AFC Bournemouth không phải cú sốc với Girona FC. Đây là trận đấu CLB xứ Catalonia thiếu vắng 6 ngôi sao gồm Van de Beek, Portu, Comas, Toni Villa, Viktor Tsyhankov và Valery Fernández. Những cầu thủ này bị nhiễm virus.

Trong khi đó, tân binh Bryan Gil, người được CLB mượn từ Tottenham Hotspur, tiền vệ Ladislav Krejci cũng vắng mặt do không có sức khỏe tốt. Riêng trường hợp Krejci chưa rõ vì sao lại ngồi ngoài ở trận gặp AFC Bournemouth.

Trong hè 2024, Girona FC chơi 7 trận giao hữu, theo đó họ chỉ thắng 1 trận, còn lại có 3 trận hòa và 3 trận thua. Đây không phải màn chạy đà tốt cho mùa giải mới với CLB từng sắm vai "hiện tượng" La Liga.

Mundo Deportivo bình luận Girona FC phải sớm có những sự bổ sung nhân sự để thay thế cho dàn ngôi sao đã rời đi, gồm Artem Dovbyk, Savio và Aleix Garcia. Trong số này, Dovbyk và Savio là những ngòi nổ rất quan trọng, nguồn cung cấp bàn thắng cho đội bóng.

Tháng trước, Girona FC chiêu mộ Abel Ruiz từ Braga với giá 9 triệu euro. Ngoài ra, họ còn có thêm Ladislav Krejci, Alejandro Francés, Donny van de Beek cũng như mượn Bryan Gil, Oriol Remeu. Nhìn chung, Girona FC với tài chính khiêm tốn tiếp tục trung thành với chính sách chuyển nhượng tập trung vào các bản hợp đồng giá rẻ, trẻ tuổi.

Sau mùa giải bùng nổ, Girona FC được giới chuyên môn đánh giá đối diện không ít thách thức ở mùa 2024/25. Đó là vì CLB không thể giữ chân những tài năng, điển hình tiền đạo Dovbyk - mũi nhọn sắm vai Vua phá lưới La Liga với 24 bàn thắng. Ngay sau khi sang AS Roma, chân sút người Ukraine quay ngoắt thái độ, gọi Girona FC là "đội bóng nhỏ".

Việc không có cầu thủ chạy cánh Savio cũng ảnh hưởng nhiều đến sức tấn công của Girona FC. Tiền vệ người Brazil chuyển tới Manchester City thi đấu. Trong khi đó, tiền vệ Aleix Garcia tìm đến Bayer Leverkusen.

