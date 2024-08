Vua phá lưới La Liga quay ngoắt thái độ với Girona FC

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với tư cách tân binh AS Roma, tiền đạo Artem Dovbyk đã gọi Girona FC là "đội bóng nhỏ".

Phát ngôn của chân sút người Ukraine gây tranh cãi, thực tế khiến người hâm mộ Girona FC không hài lòng. Họ cho rằng Vua phá lưới La Liga mùa 2023/24 quay ngoắt thái độ quá nhanh. Việc gọi Girona FC là "đội bóng nhỏ" cũng phần nào thiếu tôn trọng.

Hè 2023, Girona FC chi 7 triệu euro để mua Artem Dovbyk từ Dnipro-1, biến cầu thủ này thành chữ ký đắt giá nhất lịch sử CLB. Ngay trong năm đầu tiên khoác áo đại diện xứ Catalonia tại La Liga, Dovbyk bùng nổ, ghi 24 bàn sau 36 trận. Thành tích giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và chính Girona FC.

Dù rằng trải qua VCK Euro 2024 không thành công khi tịt ngòi trong 3 trận vòng bảng, Dovbyk vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều CLB khác. Atletico Madrid đã vào cuộc, nhưng sau cùng AS Roma mới là đội giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký ngôi sao người Ukraine.

Phát biểu với tư cách tân binh đội bóng màu bã trầu, Dovbyk nói: "Năm ngoái thật sự rất tuyệt vời với tôi. Nhưng đây là lúc để tiến lên phía trước. Áp lực (khi chơi cho AS Roma - PV) sẽ rất khác so với ở Girona FC. Girona FC chỉ là CLB nhỏ tại Tây Ban Nha, còn AS Roma là tên tuổi lớn ở Italy với bề dày lịch sử".

Theo ESPN, AS Roma đã chi 38 triệu euro để có chữ ký Dovbyk. Trong màu áo đội bóng màu bã trầu, tiền đạo người Ukraine sẽ thay thế cho Romelu Lukaku, người đã rời đi sau khi hết hợp đồng cho mượn.