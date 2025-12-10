Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'mất' hơn 600 triệu USD trong một ngày

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng bốc hơi hơn 600 triệu USD trong phiên 10/12 khi nhóm cổ phiếu "họ Vin" đồng loạt lao dốc, kéo VN-Index rơi mạnh.

Cổ phiếu VIC bất ngờ giảm sàn xuống 148.800 đồng/đơn vị. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch tiêu cực nhất trong vòng một tháng, diễn biến đúng vào thời điểm tâm lý nhà đầu tư đã lung lay sau khi chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp bị chặn lại hôm qua.

Không khí bi quan nhanh chóng bao trùm bảng điện ngay từ đầu phiên, khiến VN-Index trượt dưới tham chiếu từ những phút đầu tiên và liên tục mở rộng đà giảm trong suốt thời gian còn lại của ngày.

Yếu tố đáng lưu ý là sự vắng bóng gần như hoàn toàn của nhóm cổ phiếu "họ Vin", vốn là lực kéo chính giúp VN-Index duy trì nhịp tăng gần một tháng qua. Khi nhóm dẫn dắt không nhập cuộc, lực đỡ trở nên thiếu hụt và những nhịp phục hồi nhỏ từ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn không đủ sức xoay chuyển trạng thái chung của thị trường.

VN-Index vì thế rơi vào trạng thái suy yếu kéo dài và gần như không có điểm tựa để hồi phục.

Thanh khoản tiếp tục là "điểm nghẽn", cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát thay vì tham gia bắt đáy. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt 21.300 tỷ đồng , mức thấp nhất trong hai tuần. Việc thanh khoản co hẹp trong bối cảnh thị trường điều chỉnh sâu làm lộ rõ tâm lý thận trọng, thậm chí phòng thủ của nhà đầu tư.

Kết phiên, VN-Index giảm 28,19 điểm (-1,6%) xuống 1.718,98 điểm; HNX-Index giảm 0,66 điểm (-0,3%) xuống 256,48 điểm; UPCoM-Index giảm 0,57 điểm (-0,5%) xuống 119,11 điểm.

Dù bảng điện có sự phân hóa nhất định, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Toàn thị trường chứng kiến tổng cộng 323 mã tăng (21 mã tăng trần), 878 mã đứng giá và 400 mã giảm (22 mã giảm sàn).

Rổ VN30 phản ánh tương đối rõ trạng thái thị trường khi ghi nhận 14 mã tăng, 4 mã đi ngang và 12 mã giảm. Tuy số lượng mã tăng nhỉnh hơn, phần lớn nhóm giảm nằm ở các cổ phiếu có tỷ trọng lớn, kéo chỉ số VN30 lùi hơn 26 điểm, xuống còn 1.946 điểm.

Cổ phiếu VIC "nằm sàn" sau chuỗi ngày thăng hoa. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo lùi VN-Index trong phiên 10/12 chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu "họ Vin": VIC và VPL giảm sàn, VHM mất 3,7% và VRE lao dốc 6,3%. Chỉ riêng 4 mã này đã "đè" VN-Index gần 18 điểm, qua đó định hình xu hướng chung của toàn thị trường trong phần lớn thời gian giao dịch.

Với VIC của Vingroup, sau 3 phiên tăng mạnh liên tiếp, cổ phiếu này bất ngờ trở thành tâm điểm chốt lời. Dữ liệu cho thấy VIC dẫn đầu thị trường về giá trị khớp lệnh, đạt 1.000 tỷ đồng . Ngoài ra, khối lượng giao dịch thỏa thuận cũng tăng vọt với hơn 8,6 triệu cổ phiếu được sang tay, tổng trị giá khoảng 1.340 tỷ đồng .

Dù vậy, với giá 148.800 đồng/đơn vị, VIC vẫn đang quanh vùng đỉnh lịch sử. Vốn hóa Vingroup thu hẹp nhẹ sau phiên hôm nay, nhưng vẫn ở ngưỡng 1,1 triệu tỷ đồng .

Nhịp điều chỉnh của VIC cũng phản ánh trực tiếp lên tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo ước tính của Forbes, khối tài sản của ông giảm hơn 600 triệu USD trong ngày, xuống còn khoảng 26,5 tỷ USD . Dù vậy, quy mô này vẫn đủ giữ ông trong nhóm 85 người giàu nhất thế giới, chỉ lùi 5 bậc so với hôm qua.

Với thị trường chung, tác động tiêu cực không chỉ đến từ "họ Vin". Loạt cổ phiếu trụ khác như GEE (-6,8%), SAB (-3,4%), FPT (-1,3%), VJC (-1,7%), MWG (-1,2%) và GEX (-3,3%) cũng đồng loạt suy yếu, khiến áp lực giảm giá lan rộng.

Ở chiều hỗ trợ, nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận sắc xanh, gồm MBB (+1,8%), HDB (+2,1%), CTG (+0,8%), VPB (+0,9%), HPG (+1%), BID (+0,7%), VCB (+0,3%), VNM (+1%), SSI (+1,7%) và TCX (+0,9%). Tuy nhiên, lực đỡ từ nhóm này vẫn quá nhỏ so với quy mô thiệt hại ở các mã dẫn dắt, khiến VN-Index không thể thu hẹp đà giảm.

Giao dịch khối ngoại duy trì chiều bán ròng 360 tỷ đồng , dù mức độ đã giảm đáng kể so với phiên trước. Áp lực bán tập trung tại VIC (-307 tỷ đồng), STB (- 159 tỷ đồng ) và VCB (- 86 tỷ đồng ).

Ngược lại, dòng tiền ngoại có xu hướng bắt đáy tại MBB (+ 241 tỷ đồng ), HPG (+ 152 tỷ đồng ) và VJC (+ 77 tỷ đồng ).