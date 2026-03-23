Tỷ phú đứng sau đế chế khiêu dâm lớn nhất thế giới qua đời

Tỷ phú bí ẩn đứng sau OnlyFans, nền tảng sở hữu hơn 300 triệu người dùng với giá trị ước tính 5,5 tỷ USD qua đời ở tuổi 43 vì ung thư.

OnlyFans xác nhận Leonid Radvinsky, chủ sở hữu nền tảng nội dung người lớn lớn nhất thế giới, đã qua đời ngày 20/3 sau thời gian dài chống chọi với ung thư. Ông hưởng dương 43 tuổi.

"Chúng tôi rất đau buồn khi thông báo về sự ra đi của Leo Radvinsky. Leo đã ra đi thanh thản sau cuộc chiến dài với căn bệnh ung thư. Gia đình ông đề nghị được riêng tư trong giai đoạn khó khăn này", đại diện OnlyFans cho biết trong tuyên bố chính thức.

Radvinsky sinh năm 1982 tại Odessa, Ukraine và lớn lên ở Chicago (Mỹ) sau khi gia đình di cư. Ông tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Northwestern năm 2002. Năm 2018, ông mua lại 75% cổ phần của Fenix International Limited, công ty mẹ của OnlyFans, từ người sáng lập người Anh Tim Stokely. Ông giữ vai trò thành viên hội đồng quản trị và cổ đông đa số cho đến khi qua đời.

Dưới thời Radvinsky, OnlyFans biến đổi hoàn toàn. Từ một nền tảng ít được biết đến, công ty phát triển thành hiện tượng toàn cầu với hơn 300 triệu người dùng và doanh thu hàng năm vượt 1 tỷ USD . Nền tảng bùng nổ trong đại dịch Covid-19 khi hàng triệu người bị phong tỏa tìm đến nội dung trực tuyến.

Năm 2023, OnlyFans chi trả cho các nhà sáng tạo nội dung tổng cộng 6,6 tỷ USD , tăng 19% so với năm trước. Mô hình kinh doanh giữ lại 20% từ mỗi giao dịch và trả lại 80% cho người sáng tạo nội dung. Riêng cá nhân Radvinsky nhận 472 triệu USD cổ tức trong năm 2023.

Ngoài OnlyFans, Radvinsky còn điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Leo từ năm 2009, tập trung vào các công ty công nghệ. Ông cũng là nhà đầu tư thiên thần cho nhiều dự án khác và tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Năm 2024, ông và vợ ủng hộ chương trình tài trợ 23 triệu USD cho nghiên cứu ung thư.

Trước khi mất, Radvinsky đang trong các cuộc đàm phán bán cổ phần đa số OnlyFans cho công ty đầu tư Architect Capital với định giá khoảng 5,5 tỷ USD bao gồm nợ, theo Reuters. Cổ phần Fenix của ông đã được chuyển vào quỹ tín thác LR Fenix Trust từ năm 2024. Tài sản ông để lại ước tính khoảng 4,7 tỷ USD , theo Forbes. Sự ra đi đột ngột đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai quyền sở hữu nền tảng.

Radvinsky nổi tiếng là người kín tiếng. Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng và hầu như không trả lời báo chí trong suốt thời gian điều hành OnlyFans.