Tỷ lệ ủng hộ Nội các của nữ Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục tăng vọt

Trong những ngày vừa qua, hàng loạt tờ báo tại Nhật Bản đã công bố kết quả khảo sát dư luận về tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với Nội các của nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Uy tín của bà Takaichi tiếp tục tăng vọt bất chấp tuyên bố gây tranh cãi trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, uy tín cũng như sự ủng hộ đối với Nội các của bà Takaichi tiếp tục tăng vọt chỉ sau vài tuần nhậm chức.

Theo Kyodo News, tỷ lệ ủng hộ Nội các của nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đạt mức 69,9%, tăng 5,5 điểm % so với cuộc thăm dò vào cuối tháng 10 trước đó (64,4%) - thời điểm ngay sau khi bà Takaichi nhậm chức, trong khi tỷ lệ không ủng hộ chỉ ở mức 16,5%.

Cuộc khảo sát này cũng cho thấy, 60,4% số người được hỏi ủng hộ Chính phủ nước này gia tăng chi tiêu quốc phòng để nâng cao năng lực phòng vệ, trong bối cảnh trước đó bà Takaichi tuyên bố đẩy chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP.

Tỷ lệ ủng hộ ở mức cao nhất là cuộc khảo sát do báo Sankei Shimbun tiến hành với kết quả ở mức 75,4%. Cùng với Kyodo News, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của bà Takaichi trong cuộc khảo sát của Asahi Shimbun tăng 1 điểm % và đạt mức 69%. Trong khi đó theo Asahi TV, tỷ lệ chấp thuận cũng tăng 8,8 điểm % lên mức 67,5%. Trước đó, trong cuộc khảo sát của Asahi TV thực hiện vào cuối tháng 10 vừa qua, tỷ lệ này chỉ ở mức 58,7% - mức thấp nhất trong số các cuộc khảo sát được thực hiện.

Tuy nhiên, khi so sánh với tỷ lệ chấp thuận tại thời điểm nhậm chức của các chính quyền tiền nhiệm, như dưới thời cựu Thủ tướng Yoshihide Suga - 62%, chính quyền của cựu Thủ tướng Kishida Fumio - 58%, nhiệm kỳ thứ hai của cố Thủ tướng Abe Shinzo - 54% và 49% đối với chính quyền tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Ishiba Shigeru, cho thấy - tỷ lệ ủng hộ đối với chính quyền của bà Takaichi vẫn ở mức rất cao.

Theo giới phân tích, dù Nội các của bà Takaichi vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, như vấn đề giá cả leo thang, bất cập trong các vấn đề xã hội, căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc sau tuyên bố gây tranh cãi của bà Takaichi… Tuy nhiên, uy tín của nhà lãnh đạo Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng vọt, đưa bà trở thành một trong những Thủ tướng có mức ủng hộ nhanh nhất lịch sử Nhật Bản những năm gần đây.