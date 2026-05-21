TV360 sở hữu trọn gói World Cup 2026

TV360 trở thành nền tảng đầu tiên tại Việt Nam xác nhận phát toàn bộ các trận đấu FIFA World Cup 2026 tới người hâm mộ cả nước.

World Cup 2026 sắp khởi tranh.

TV360 vừa chính thức công bố sẽ phát sóng toàn bộ FIFA World Cup 2026 trên mọi nền tảng của mình, mang ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với đông đảo khán giả Việt Nam.

Theo thông báo, TV360 sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè 2026. Người hâm mộ có thể theo dõi đầy đủ các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết trên hệ sinh thái của nền tảng này.

Đại diện TV360 cho biết FIFA World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, mà còn là dịp kết nối hàng triệu người yêu bóng đá tại Việt Nam. Việc phát sóng được xem là cam kết của đơn vị này trong nỗ lực đưa các sự kiện thể thao đỉnh cao tới gần hơn với khán giả đại chúng.

Bên cạnh World Cup 2026, TV360 hiện cũng sở hữu nhiều bản quyền thể thao đáng chú ý khác như UEFA Champions League, Bundesliga hay AFC. Nền tảng này đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng nội dung thể thao nhằm gia tăng sức hút với người dùng trong nước.

Việc trở thành đơn vị đầu tiên xác nhận phát World Cup 2026 giúp TV360 nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu tới được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút rất lớn nhờ lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự.

World Cup 2026 dự kiến khởi tranh vào tháng 6 năm sau với tổng cộng 104 trận đấu, trở thành kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới.