Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

TV360 sở hữu trọn gói World Cup 2026

  • Thứ năm, 21/5/2026 09:02 (GMT+7)
  • 59 phút trước

TV360 trở thành nền tảng đầu tiên tại Việt Nam xác nhận phát toàn bộ các trận đấu FIFA World Cup 2026 tới người hâm mộ cả nước.

World Cup 2026 sắp khởi tranh.

TV360 vừa chính thức công bố sẽ phát sóng toàn bộ FIFA World Cup 2026 trên mọi nền tảng của mình, mang ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với đông đảo khán giả Việt Nam.

Theo thông báo, TV360 sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè 2026. Người hâm mộ có thể theo dõi đầy đủ các trận đấu từ vòng bảng đến chung kết trên hệ sinh thái của nền tảng này.

Đại diện TV360 cho biết FIFA World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, mà còn là dịp kết nối hàng triệu người yêu bóng đá tại Việt Nam. Việc phát sóng được xem là cam kết của đơn vị này trong nỗ lực đưa các sự kiện thể thao đỉnh cao tới gần hơn với khán giả đại chúng.

Bên cạnh World Cup 2026, TV360 hiện cũng sở hữu nhiều bản quyền thể thao đáng chú ý khác như UEFA Champions League, Bundesliga hay AFC. Nền tảng này đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng nội dung thể thao nhằm gia tăng sức hút với người dùng trong nước.

Việc trở thành đơn vị đầu tiên xác nhận phát World Cup 2026 giúp TV360 nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu tới được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút rất lớn nhờ lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự.

World Cup 2026 dự kiến khởi tranh vào tháng 6 năm sau với tổng cộng 104 trận đấu, trở thành kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới.

World Cup anh 1

Tuấn Trần

World Cup FIFA TV360 FIFA World Cup 2026 World Cup 2026 UEFA Champions League Bản quyền

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Thiago Silva ra sao khi mat ve den World Cup? hinh anh

Thiago Silva ra sao khi mất vé đến World Cup?

14 giờ trước 20:21 20/5/2026

0

Sự vắng mặt ở World Cup 2026 đẩy Thiago Silva tới thời khắc phải quyết định giữa tiếp tục chơi bóng hay khép lại sự nghiệp lẫy lừng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý