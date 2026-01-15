TV360 mang Australian Open đến khán giả Việt

TV360 chính thức sở hữu bản quyền phát sóng độc quyền Australian Open tại Việt Nam từ năm 2026 đến 2029, mang giải Grand Slam mở màn mùa tennis thế giới đến gần hơn với khán giả trong nước.

Australian Open là giải Grand Slam lớn đầu tiên trong năm.

Ngày 15/1/2026, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố TV360 là đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng độc quyền Australian Open tại Việt Nam trong giai đoạn 2026-2029. Người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn giải đấu trên đa nền tảng, từ Opening Week diễn ra ngày 12/1 cho tới vòng đấu chính thức từ 18/1 đến 1/2/2026.

Với vai trò là đơn vị phát sóng độc quyền, TV360 mang đến đầy đủ các trận đấu quan trọng của Australian Open, bao gồm những trận cầu tâm điểm mỗi ngày, các vòng đấu then chốt và trọn vẹn hai trận chung kết đơn nam, đơn nữ. Tổng thời lượng phát sóng lên tới hàng trăm giờ, cho phép khán giả theo dõi xuyên suốt diễn biến giải đấu từ ngày khai mạc đến trận đấu cuối cùng.

Song song với các trận đấu trực tiếp, TV360 đầu tư hệ sinh thái nội dung đồng hành gồm lịch thi đấu, video highlight, điểm nhấn chuyên môn và những khoảnh khắc đáng chú ý của giải. Nền tảng số linh hoạt giúp khán giả có thể theo dõi mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị khác nhau. Đặc biệt, người dùng mạng Viettel có thể xem giải đấu với chất lượng cao mà không lo phát sinh cước dữ liệu 4G/5G.

Australian Open là một trong bốn giải Grand Slam danh giá của quần vợt thế giới, bên cạnh Roland Garros, Wimbledon và US Open. Giải đấu được tổ chức thường niên tại Melbourne, quy tụ các tay vợt hàng đầu của hệ thống ATP và WTA, với giá trị điểm thưởng tối đa 2.000 điểm.

Theo đánh giá chuyên môn, Australian Open là một trong những Grand Slam khắc nghiệt nhất do điều kiện thi đấu mùa hè Australia, với nền nhiệt cao và lịch thi đấu dày. Giải đấu đòi hỏi các tay vợt thể hiện toàn diện về kỹ thuật, thể lực, chiến thuật và bản lĩnh tâm lý.

Australian Open cũng được xem là “vạch xuất phát” của mùa tennis thế giới. Thành tích tại Melbourne thường tạo lợi thế quan trọng cho cả mùa giải. Giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu như Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev ở nội dung nam, cùng Madison Keys, Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff ở nội dung nữ, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài đỉnh cao ngay từ những vòng đầu tiên.