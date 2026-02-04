Tuyệt kỹ nín thở và giữ dáng khắc nghiệt của ‘nàng tiên cá’

|
Dưới làn nước trong xanh, Vũ Quỳnh Trang (bên phải, 37 tuổi, Hà Nội) lướt đi uyển chuyển trong lớp váy áo. Một buổi biểu diễn của Quỳnh Trang thường kéo dài khoảng 20-25 phút. Đây là năm thứ hai Quỳnh Trang làm "nàng tiên cá" biểu diễn tại các thủy cung.
|
Lần đầu tiên tận mắt thấy không gian bên dưới mặt nước trong một chuyến lặn trải nghiệm, Quỳnh Trang bị thu hút bởi cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống trên cạn. Môi trường ấy buộc con người phải tập trung vào hơi thở, vào chuyển động và vào khả năng kiểm soát chính cơ thể mình. Từ việc học lặn, Trang dần biết đến lặn tiên cá.
|
“Ngay khi nhìn thấy những chiếc đuôi tiên cá lấp lánh đầy màu sắc, tôi đã lập tức bị chúng thu hút và quyết định theo đuổi bộ môn này đến hiện tại”, cô nói với Tri Thức - Znews. Cuối năm 2023, Quỳnh Trang lần đầu mang đuôi tiên cá ra biển để lặn. Trải nghiệm "không thể quên" đó mở ra cho chị một hướng đi mới.
|
Chị cùng bạn bè bắt đầu xây dựng cộng đồng lặn tiên cá, thuộc những nhóm đầu tiên tại Việt Nam theo đuổi bộ môn này một cách bài bản. Nhóm dần nhận được lời mời biểu diễn tại các sự kiện, thủy cung, cũng như tham gia những chương trình mang tính cộng đồng. Đến nay, số lượng thành viên đã lên đến hơn 2.000 người.
|
20-25 phút cho mỗi tiết mục biểu diễn chỉ là phần nhỏ của toàn bộ quá trình làm việc. Trước đó, các nghệ sĩ phải dành nhiều giờ để chuẩn bị nội dung, biên đạo chuyển động, lựa chọn trang phục, phụ kiện, trang điểm và phối hợp âm thanh, ánh sáng. “Có những ngày, cả nhóm phải ở thủy cung từ sáng đến chiều, ăn uống và chờ đợi ngay tại địa điểm biểu diễn”, chị kể. Bên ngoài lớp kính, các khán giả dõi theo và vỗ tay thích thú. Nụ cười của những người xem dù nhòe đi qua làn nước, nhưng với Quỳnh Trang, động lực biểu diễn lại hiện rõ hơn bao giờ hết.
|
Hình ảnh mềm mại, uyển chuyển của các “nàng tiên cá” sau lớp kính đi kèm một chế độ sinh hoạt đầy kỷ luật, nghiêm ngặt. Để duy trì cân nặng 50 kg, Quỳnh Trang theo chế độ nhịn ăn gián đoạn, tập trung vào tinh bột tốt, thịt và rau xanh, hạn chế cơm, mì, phở. Sau khi sinh hai con, việc giữ dáng của cô trở nên khó hơn, đồng nghĩa với việc chế độ ăn và tập luyện cũng nghiêm ngặt hơn.
|
Những ngày không lặn, Quỳnh Trang thường đến phòng gym, lớp học múa cổ trang luyện tập để tăng độ dẻo và khả năng kiểm soát chuyển động cơ thể. “Việc tập luyện không chỉ nhằm tạo hình ảnh đẹp, mà còn để đảm bảo cơ thể đủ sức chịu đựng môi trường làm việc đặc thù này”, chị nói.
|
Ở miền Bắc, mùa đông là giai đoạn khó khăn nhất đối với các nghệ sĩ biểu diễn lặn tiên cá. Tại nhiều thủy cung, khu vực biểu diễn tiếp xúc trực tiếp với không khí ngoài trời, trong khi nước trong bể thường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ môi trường. Trong điều kiện này, nếu không ăn uống đầy đủ, cơ thể người biểu diễn sẽ bị tụt nhiệt , tụt huyết áp rất nhanh. "Nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại, cơ bắp gồng cứng nên tôi thường đau đầu, đau cổ vai gáy sau mỗi buổi diễn", chị tâm sự.
|
Để hạn chế rủi ro, trước mỗi buổi diễn vào mùa lạnh, các nghệ sĩ phải khởi động kỹ, mang theo đồ ăn nhẹ, nước nóng, trà gừng và thậm chí cả máy sưởi để giữ ấm giữa các ca biểu diễn. Sau những ngày làm việc liên tục, Quỳnh Trang và đồng nghiệp thường tìm đến massage trị liệu như một cách phục hồi cơ thể, duy trì thể trạng cho các buổi diễn tiếp theo.
|
Thời tiết chưa phải yếu tố rủi ro duy nhất. Môi trường làm việc tại thủy cung cũng đòi hỏi sự cẩn trọng cao. Có lần, Trang và bạn diễn xuống bể đúng lúc hệ thống đang sục ozone để làm sạch nước. Khí ozone sộc lên mắt, mũi, gây cay rát dữ dội, buộc họ phải lập tức rời khỏi bể. Từ đó, mọi khâu chuẩn bị trước khi xuống nước đều được siết chặt hơn. Bên cạnh đó, nguồn nước trong thủy cung được lấy trực tiếp từ nước biển. Trong môi trường này, vi khuẩn và nấm vẫn có thể tồn tại. Khi sức đề kháng suy giảm hoặc trên da của các "nàng tiên cá" có những vết trầy xước nhỏ, nguy cơ viêm nhiễm sẽ tăng lên.
|
Dù sở hữu không ít rủi ro, song, bộ môn lặn tiên cá vẫn mang lại cho Quỳnh Trang nhiều giá trị tích cực. Khi ở dưới nước, cơ thể Trang buộc phải tập trung hoàn toàn vào hơi thở và chuyển động, giúp tâm trí tạm rời khỏi những áp lực của cuộc sống. Với chị, đó là khoảng thời gian hiếm hoi để cơ thể và tinh thần được đặt lại đúng nhịp.
Trong cuốn sách Khoa học tâm thức, Carl Jung mổ xẻ một số lĩnh vực quan trọng và gây tranh cãi nhất trong tâm lý học phân tích: Phân tích giấc mơ, vô thức nguyên thủy và mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo. Ông cũng xem xét những khác biệt giữa lý thuyết của mình và của Freud, cung cấp kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của phân tâm học.