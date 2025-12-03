Tuyệt đối không lan truyền video, hình ảnh tiêu cực vụ Đoàn Văn Sáng

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan vụ án Đoàn Văn Sáng.

Đối tượng Đoàn Văn Sáng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an.

Chiều 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng trong vụ án giết người ở Lạng Sơn.

Qua Cổng thông tin điện tử, Bộ Công an đề nghị cơ quan thông tấn báo chí, người dân tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các Hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật...", trích bài viết trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chuyên gia về mạng xã hội và tâm lý học nhận định các nội dung dẫn dụ với hình thức gây tò mò xuất hiện phổ biến trên Internet là khởi đầu của nhiều vụ lừa đảo trực tuyến. Tâm lý sợ bỏ lỡ khiến nhiều người nhấn vào đường link dù chưa kiểm tra độ xác thực.

Theo các chuyên gia, tin giả và “giật tít” thường khai thác sự tò mò và nỗi sợ của con người. Khi nhấn vào link mà không đánh giá kỹ càng, người dùng có thể đối mặt nguy cơ lừa đảo. Đáng lo ngại hơn khi các nội dung thường lan truyền rất nhanh, mức độ ảnh hưởng lớn, có thể để lại hậu quả tâm lý nặng nề cho người xem.

Phần lớn thời gian, giới trẻ sử dụng mạng xã hội cho những điều tích cực như giải trí và kết nối bạn bè. Do đó, vô tình tiếp cận nội dung tiêu cực khiến các em dễ rơi vào hoang mang, căng thẳng, lo âu trong lúc vẫn phải loay hoay với những khó khăn khác của đời sống thực.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, TS Gordon Ingram, giảng viên ngành Tâm lý học tại RMIT Việt Nam, cảnh báo dạng tổn thương mang tên “sang chấn thứ cấp”. Ví dụ, người trẻ có thể chịu cú sốc tâm lý tương tự lính cứu hỏa tại hiện trường tai nạn chỉ bằng việc vô tình mở video bạo lực.

Theo TS Ingram, hiện tượng này thường gặp ở các nhóm nghề nghiệp như nhà trị liệu tâm lý, lực lượng ứng cứu hoặc nhà báo, những người phải tiếp xúc trực tiếp với trải nghiệm sang chấn của người khác.

“Với người trẻ, việc vô tình nhấp vào đường link hoặc mở file đính kèm thậm chí dễ tổn thương hơn, bởi họ chưa đủ trải nghiệm sống hoặc kỹ năng để đối mặt những nội dung gây sốc như vậy”, ông nhấn mạnh.

Các triệu chứng của sang chấn tâm lý rất giống rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), gồm ý nghĩ xâm nhập ngoài ý muốn, trạng thái cảnh giác cao độ/lo âu thường trực, rối loạn giấc ngủ, tê liệt cảm xúc và sự thay đổi trong cách nhìn nhận thế giới, khiến người trẻ cảm thấy mọi thứ tăm tối hơn hoặc dần chai lì trước bạo lực.

“Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi thuật toán lặp đi lặp lại của mạng xã hội liên tục đẩy những nội dung tương tự, vô tình củng cố hành vi lướt mạng không ngừng để tìm kiếm cảm xúc mạnh, kể cả khi trải nghiệm đó gây khó chịu”, TS Ingram nói thêm.