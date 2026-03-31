Tuyển Việt Nam vs Malaysia: Hoàng Hên, Xuân Son đá chính

Lúc 19h ngày 31/3, tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Theo đội hình xuất phát được VFF công bố, Hoàng Hên và Xuân Son đá chính.

Dù cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đã ngã ngũ, tuyển Việt Nam đã có vé đi tiếp khi AFC xử thua Malaysia vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tối 31/3 trên sân Thiên Trường vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Trận đấu không còn giá trị về điểm số, nhưng được xem như màn khẳng định vị thế và danh dự của cả hai đội.

HLV Kim Sang-sik vẫn được kỳ vọng nối dài mạch trận bất bại cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: Việt Hà, Việt Linh.

Phía Malaysia bước vào trận với tâm lý nặng nề sau án phạt, đồng thời thể hiện quyết tâm “rửa hận”. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí tổ chức tập huấn tại Thái Lan trong đợt FIFA Days.

Truyền thông và các cầu thủ Malaysia cũng liên tục phát đi thông điệp quyết thắng trước Việt Nam để chứng minh năng lực khi không còn dàn cầu thủ nhập tịch.

Không khí tại sân Thiên Trường trước trận Việt Nam gặp Malaysia khá nhộn nhịp. Ảnh: Đinh Việt Hà.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam không được phép xem đây là trận thủ tục. Một chiến thắng sẽ là lời khẳng định xứng đáng cho tấm vé dự Asian Cup 2027. Đội hình của HLV Kim Sang-sik được tăng cường đáng kể với sự trở lại của Văn Hậu, Xuân Son và sự góp mặt của tân binh Hoàng Hên. Tuy nhiên, phong độ và khả năng hòa nhập của các nhân tố này vẫn là dấu hỏi.

Ở trận gặp Bangladesh, Hoàng Hên tỏ ra vô duyên trước khung thành đối thủ, trong khi Xuân Son cho thấy vẻ nặng nề và bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước khung thành rộng mở.

Số ít CĐV Malaysia đã tới sân cổ vũ đội nhà. Ảnh: Đinh Việt Hà.

Dù Malaysia không còn nhóm cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi trước đây, họ vẫn sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm và khát khao chiến thắng. Thực tế cho thấy, bóng đá không phải phép cộng đơn giản, và chiến thắng 1-0 nhọc nhằn trước Nepal trước đó là lời cảnh báo với tuyển Việt Nam.

Trận đấu vì thế hứa hẹn không dễ dàng. Sự tập trung, thận trọng và tôn trọng đối thủ sẽ là chìa khóa để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới một chiến thắng, qua đó khép lại vòng loại bằng màn trình diễn thuyết phục trước “Hổ Malay”.

