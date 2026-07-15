Tuyển Việt Nam mở bán vé từ ngày 17/7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo kế hoạch phát hành vé hai trận sân nhà của tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Singapore và Campuchia.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự ASEAN Cup.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h ngày 31/7, trước khi gặp Campuchia lúc 20h ngày 7/8. Vé được phát hành với bốn mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.

Vé được bán trực tuyến trên ứng dụng Techcombank OneU. Đối với trận gặp Singapore, thời gian mở bán từ 10h ngày 17/7 đến 23h59 ngày 25/7 hoặc đến khi hết vé. Trận gặp Campuchia mở bán từ 10h ngày 20/7 đến 23h59 ngày 29/7.

Người mua sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đăng ký thông tin và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng. Vé sẽ được chuyển phát qua Vietnam Post đến địa chỉ đã đăng ký, với phí vận chuyển 30.000 đồng. Khán giả cũng có thể lựa chọn nhận vé tại bưu cục với phí phục vụ 25.000 đồng.

Đối với trận gặp Singapore, vé mua trước ngày 23/7 được chuyển phát trên toàn quốc. Vé mua từ ngày 23/7 đến hết ngày 25/7 được chuyển phát tới 18 tỉnh, thành khu vực miền Bắc theo kế hoạch của ban tổ chức. Toàn bộ vé trận gặp Campuchia được chuyển phát trên phạm vi cả nước.

Trường hợp không phát được tại địa chỉ đăng ký, vé sẽ được trả tại Bưu cục 130675 – Trung tâm Dịch vụ Từ Liêm (phường Xuân Phương, Hà Nội) trong ngày diễn ra trận đấu. Người nhận phải xuất trình bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; trường hợp nhận thay cần bổ sung giấy ủy quyền và giấy tờ theo quy định.

VFF cho biết kế hoạch phát hành vé có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế nhằm bảo đảm công tác tổ chức và an ninh của trận đấu.